Залиско жалуется на здоровье, а Саша Бо постит горы рекламы: как живут участники "голодной тусы" после скандала

Складывается впечатление, что жизни блогеров, участвующих в "голодной тусе", совсем не изменилась.

Конец осени 2021 года особенно запомнился скандальной вечеринкой известного украинского Instagram-блогера Александра Залиско, который решил отметить свое 29-летие в День памяти жертв голодоморов. В сети вечеринку прозвали "Голодной тусой". Стоит отметить, что даты "праздников" совпали только в 2021-м году.

После скандала, многие крупные бренды стали отказываться от контрактов с блогерами, пришедшими на праздник. Спустя почти два месяца после вечеринки "Телеграф" решил посмотреть, как сейчас живут участники "Голодной тусы".

Александр Залиско

Виновник торжества продолжает жить обычной блогерской жизнью. Он выкладывает новые фото и видео в Инстаграм, рассказывая о своей жизни подписчикам. Однако после поднятого скандала, из-за того, что на Залиско обрушилась огромное количество хейта (ему даже желали смерти), у блогера случилась истерика и его госпитализировали. По этой причине блогер около недели ничего не публиковал, а после вернулся в сеть, как будто ничего и не было, удалив некоторые посты, посвященные извинениям по поводу "голодной тусы".

Также стоит отметить, что блогер периодически напоминает своим поклонникам о своей "болезни", невзначай упоминая о состоянии своего здоровья.

В четверг, 13 января, Залиско был оштрафован на 17 тысяч гривен за нарушение карантина во время вечеринки. Стоит отметить, что штраф блогер никак не прокомментировал.

Саша Бо

На блогершу в принципе эта ситуация никак и не повлияла. Из-за того, что в то время девушка находилась в процессе достаточно скандального развода со своим экс-супругом Игорем Пустовитом, а на вечеринке она повилась с новым возлюбленным, Платоном Тарнавским, то внимание сети просто переключилось на эти события.

Девушка активно ведет свой блог в Инстаграме, публикуя большое количество рекламы, как своего салона красоты, так и различных брендов одежды, украшений, аксессуаров и косметики, а также делает рекламу ресторанам, курортам и гостиницам.

Натали Литвин и Александр Куровский

Ярые защитники Залиска также не сильно и пострадали от последствий "голодной тусы". Если сначала Литвин даже закрыла свою страницу в Инстаграм, то сейчас она вновь открыта. Стоит отметить, что у обоих удалены все фото с вечеринки у Залиско. Видимо блогеры решили полностью "замять" скандал.

На их страницах также достаточно рекламы различных брендов: техники, товаров для дома, косметики, одежды, аксессуаров и прочее.

"Голодная туса" блогеров во Львове

Скандал вокруг "голодной тусы" блогеров во Львове вспыхнул после вечеринки, прошедшей в День памяти жертв Голодоморов. Дом ученых, где проходило мероприятие, после этого закрыли за нарушение карантинных норм.

После того как крупные бренды стали отказываться от контрактов с блогерами, пришедшими на праздник, те стали массово извиняться, чем лишь еще больше разгневали пользователей сети.

Спустя почти неделю после вечеринки, в мэрии Львова скончался директор Дома ученых Роман Славитич. После его смерти на блогеров обрушилась еще большая волна негатива, многие даже начали желать Залиско смерти, от чего у блогера случилась истерика и его госпитализировали.