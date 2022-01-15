После штрафа в 17 тысяч грн виновник "Голодной тусы" Залиско пожаловался на мошенников

Штраф за нарушения карантина блогер не комментирует

Украинский блогер Александр Залиско, который в ноябре 2021 года стал виновником так называемой "Голодной тусы", пожаловался на то, что от его имени рассылают сообщения якобы о наборе на раздачу подарков среди пользователей соцсети Инстаграм.

Об этом блогер сообщил у себя в сторис.

Залиско предупреждает своих подписчиков избегать подобных сообщений и кидать жалобы на подобные страницы. Блогер заверяет, что сейчас он не проводит подобных мероприятий и не собирает никаких денег.

"Не ведитесь. Это мошенники", — говорит блогер.

Добавим, что в четверг, 13 января, Александр Залиско был оштрафован на 17 тысяч гривен за нарушение карантина во время "голодной тусы".

"Голодная туса" во Львове: скандал с украинскими блогерами

Инцидент с "голодной тусой" произошел в Доме ученых во Львове 27 ноября прошлого года. Тогда в День памяти жертв Голодоморов 29-летний черновецкий блогер Александр Залиско в стиле БДСМ устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Резонанс празднование приобрело после скандального сторис в Инстаграме украинского телеведущего Владимира Остапчука, который опубликовал фото со стола вечеринки и подписал его "Голодная туса".

После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых, а 3 декабря неожиданно скончался директор печально известного памятника архитектуры Роман Славитич. В одном из видео оскандалившийся Залиско выразил соболезнования родным умершего, а после этого блогер записал эмоциональное видео, где плачет и просит людей перестать винить его в смерти Славитича. В тот же день вечером блогера госпитализировали с нервным срывом.

Как живет Александр Залиско после скандала с "голодной тусой" сейчас

Блогер продолжает жить обычной блогерской жизнью: выкладывает новые фото и видео в Инстаграм. Свой штраф в 17 тысяч гривен Залиско никак не комментирует.

Напомним, что после того, как крупные бренды стали отказываться от контрактов с блогерами, пришедшими на праздник, те стали массово извиняться, чем лишь еще больше разгневали пользователей сети.