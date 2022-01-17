Заліско скаржиться на здоров’я, а Саша Бо постить гори реклами: як живуть учасники "голодної туси" після скандалу

Складається враження, що життя блогерів, які брали участь у "голодній тусі", зовсім не змінилася.

Кінець осені 2021 року особливо запам’ятався скандальною вечіркою відомого українського Instagram-блогера Олександра Заліска, який вирішив відзначити своє 29-річчя в День пам’яті жертв голодоморів. У мережі вечірку прозвали "Голодною тусою". Варто зазначити, що дати "свят" збіглися лише у 2021-му році.

Після скандалу багато великих брендів стали відмовлятися від контрактів з блогерами, що прийшли на свято. Майже через два місяці після вечірки "Телеграф" вирішив подивитися, як зараз живуть учасники "Голодної туси".

Олександр Заліско

Винуватець урочистості продовжує жити звичайним блогерським життям. Він викладає нові фото та відео в Інстаграм, розповідаючи про своє життя підписникам. Однак після скандалу, через те, що на Заліско звалилась величезна кількість хейту (йому навіть бажали смерті), у блогера трапилася істерика та його госпіталізували. З цієї причини блогер близько тижня нічого не публікував, а потім повернувся в мережу, ніби нічого й не було, видаливши деякі пости, присвячені вибаченням стосовно "голодної туси".

Також варто зазначити, що блогер періодично нагадує своїм шанувальникам про свою "хворобу", ненароком згадуючи про стан свого здоров’я.

У четвер, 13 січня, Заліско було оштрафовано на 17 тисяч гривень за порушення карантину під час вечірки. Варто зазначити, що штраф блогер не прокоментував.

Саша Бо

На блогерку в принципі ця ситуація ніяк не вплинула. Через те, що на той час дівчина перебувала в процесі досить скандального розлучення зі своїм ексчоловіком Ігорем Пустовітом, а на вечірці вона з'явилась з новим коханим, Платоном Тарнавським, то увага мережі просто перемкнулась на ці події.

Дівчина активно веде свій блог в Інстаграмі, публікуючи велику кількість реклами, як свого салону краси, так і різних брендів одягу, прикрас, аксесуарів та косметики, а також робить рекламу ресторанам, курортам та готелям.

Наталі Литвин та Олександр Куровський

Затяті захисники Заліска також не сильно і постраждали від наслідків "голодної туси". Якщо спочатку Литвин навіть закрила свою сторінку в Інстаграмі, то зараз вона знову відкрита. Варто відзначити, що в обох видалено всі фото з вечірки у Заліска. Певно блогери вирішили повністю "зам’яти" скандал.

На їх сторінках також достатньо реклами різних брендів: техніки, товарів для дому, косметики, одягу, аксесуарів та інше.

"Голодна туса" блогерів у Львові

Скандал навколо "голодної туси" блогерів у Львові спалахнув після вечірки, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодоморів. Будинок вчених, де відбувався захід, після цього закрили за порушення карантинних норм.

Після того як великі бренди стали відмовлятися від контрактів з блогерами, що прийшли на свято, ті стали масово вибачатися, чим ще більше розгнівали користувачів мережі.

Майже через тиждень після вечірки, у мерії Львова помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Після його смерті на блогерів звалитися ще більша хвиля негативу, багато хто навіть почав бажати Заліско смерті, від чого у блогера трапилася істерика і його госпіталізували.