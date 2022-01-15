Після штрафу в 17 тисяч грн винуватець "Голодної туси" Заліско поскаржився на шахраїв

Штраф за порушення карантину блогер не коментує

Український блогер Олександр Заліско, який у листопаді 2021 року став винуватцем так званої "Голодної туси", поскаржився на те, що від його імені розсилають повідомлення нібито про набір на роздачу подарунків серед користувачів соцмережі Інстаграм.

Про це блогер повідомив у себе у сторіс.

Заліско попереджає своїх підписників уникати подібних повідомлень та кидати скарги на подібні сторінки. Блогер запевняє, що зараз він не проводить таких заходів і не збирає жодних грошей.

"Не ведіться. Це шахраї", — каже блогер.

Додамо, що у четвер, 13 січня, Олександра Заліско було оштрафовано на 17 тисяч гривень за порушення карантину під час "голодної туси".

"Голодна туса" у Львові: скандал з українськими блогерами

Інцидент із "голодною тусою" стався у Будинку вчених у Львові 27 листопада минулого року. Тоді у День пам’яті жертв Голодоморів 29-річний чернівський блогер Олександр Заліско у стилі БДСМ влаштував вечірку на честь свого дня народження. Резонанс святкування набуло після скандального сторіс в Інстаграмі українського телеведучого Володимира Остапчука, який опублікував фото зі столу вечірки та підписав його "Голодна туса".

Після розголосу у ЗМІ львівська мерія закрила Будинок вчених, а 3 грудня несподівано помер директор сумнозвісної пам’ятки архітектури Роман Славитич. В одному з відео Заліско, що оскандалився, висловив співчуття рідним померлого, а після цього блогер записав емоційне відео, де плаче і просить людей перестати звинувачувати його в смерті Славитича. Того ж дня увечері блогера госпіталізували з нервовим зривом.

Як живе Олександр Заліско після скандалу з "голодною тусою" зараз

Блогер продовжує жити звичайним блогерським життям: викладає нові фото та відео в Інстаграм. Свій штраф в 17 тисяч гривень Заліско ніяк не коментує.

Нагадаємо, що після того, як великі бренди стали відмовлятися від контрактів з блогерами, що прийшли на свято, ті стали масово вибачатися, чим ще більше розгнівали користувачів мережі.