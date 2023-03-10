Виправлений, заборонений, пророчий: цікаві факти про Державний гімн України

Державний гімн символізує єдність, силу та стійкість країни.

Сьогодні, 10 березня, в Україні відзначається досить молоде, але дуже важливе свято – День Державного Гімну. Попри те, що слова "Ще не вмерла України" супроводжували українців ще з 1865-го року, офіційно День Державного Гімну України був затверджений лише у 2021 році — указом Кабінету Міністрів Україн від 7 грудня.

Гімн у перекладі з грецької мови означає "святкова пісня" і є одним зі символів будь-якої держави, який ідентифікує її на різних міжнародних зібраннях, форумах, спортивних змаганнях і т.д, та український гімн значить набагато більше. Це гімн свободи, гідності і незалежності, гімн боротьби, гімн вірності, гімн патріотизму.

Слова Державного гімну стали опорою і підтримкою українців і під час ракетних обстрілів росіянами. У бомбосховищах, під час обстрілів та на передовій завжди звучить "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", а слова "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" взагалі стали пророчими.

В честь цього державного свята "Телеграф" зібрав добірку найцікавіших фактів про Державний гімн України, які ви, швидше за все, не знали.

Цікаві факти про Державний гімн України

Але почнемо з невеликого історичного екскурсу. Історія українського гімну бере початок у далекому Києві 1862 року, де в одному з будинків на Великій Васильківській етнограф, фольклорист й поет Павло Чубинський написав слова майбутнього гімну. А трохи пізніше композитор і священник Михайло Вербицький – створив на слова Чубинського музику.

І перший цікавий факт — вперше майбутній гімн публічно виконали 10 березня 1865-го в Перемишлі як завершальний концертний номер світських вечорниць, присвячених Тарасові Шевченку.

А ось перший запис гімну відбувся через 45 років — в жовтні 1910-го в німецькому Кельні на фірмі Gramophon за участі визначного українського оперного співака Модеста Менцинського.

Ноти для голосу та гітари. Автограф Михайла Вербицького. Фото: wikipedia

Також цікавий факт, що кожен може на власні очі побачити оригінал тексту та музики гімну, написані рукою авторів. Ці пам’ятки зберігаються в Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові.

Варто зазначити, що пісня "Ще не вмерла Україна" була гімном нашої країни ще за часів проголошення незалежної Української держави в січні 1918-го, і звучала як національний гімн при УНР, ЗУНР, Гетьманаті та Директорії. Та вже через рік, у 1919-му році, денікінці, окупувавши Київ, спалили всі наявні примірники "Ще не вмерла Україна", випущені 1917-го року.

Ви наряд здивуєтесь, та гімн України був заборонений за часів радянського союзу. Щобільше, більшовицький режим пісню оголосив буржуазно-націоналістичною, і за її виконання можна було заплатити не лише своєю свободою, а й життям.

Вперше після радянської заборони слова "Ще не вмерла Україна" знову зазвучали після урочистих зборів, присвячених першій річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України у липні 1991 року.

Також варто зазначити, що слова сучасного гімну України були трохи змінені. 6 березня 2003 року, коли був затверджений текст гімну, рядок "Ще не вмерла Україна" виправили на "Ще не вмерла України".

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