Украинский гимн не "депрессивный": ученый ответил критикам

10 марта — День Государственного Гимна

10 марта в Украине отмечают знаковый для нашей страны праздник – День Государственного Гимна. Этот государственный символ таит в себе силу и историю. При этом находятся люди, которые считают, что он несколько депрессивный и вербально закодированный на определенный негатив и пессимизм

Впрочем, такие заявления с легкостью опроверг известный украинский ученый, историк и религиовед Игорь Козловский в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что категорически против такой критики и считает, что строчки гимна "выстраданы" и переписаны внутренне.

"Понятно, что критики всегда будут, мы ведь государство, где каждый имеет свое мнение. Еще раз подчеркиваю, когда я пел этот гимн в плену (и сейчас пою), для меня он ни в коем случае не был и не является депрессивным. Потому что за ним есть история борьбы, он наполнен силой. Мы же понимаем, что слова — не просто слова. В любом слове есть и этимология, и история слова, и борьба слова. То есть, он (гимн. – Авт.) выстрадан. Он уже, я бы сказал, переписан внутренне", — считает Козловский.

По словам историка, психологически мы воспринимаем гимн в качестве победителя. И эта его победоносная сила как раз и состоит в том, что когда мы его исполняем, то проявляем определенные черты, которые характерны для украинской сердечно-центрической нации.

"Когда мы даже тех же врагов называем "воріженьками". Эта форма как раз и показывает, что мы являемся нацией, у которой есть история (в нашем гимне есть история). В нем также есть современность и борьба, которая сейчас проходит вместе с этим гимном на фронтах (это как раз и есть современность). Есть и будущее. Надо слушать не только первый куплет, который всегда, как правило, поют и на этом все. В нем же есть и другие куплеты, которые дают ту же перспективу на будущее. То есть, он органически совмещает содержательные (смысловые) моменты: мы знаем, за что мы боремся и знаем, зачем это делаем", — подчеркивает Козловский.

Больше о том, чем же такой особенный государственный гимн Украины, какие на самом деле он скрывает смыслы и чем отличается от гимна россии, вы можете прочитать в полной версии интервью Игоря Козловского "Телеграфу": "Сила, победа и будущее: что на самом деле скрыто в гимне Украины, объяснил известный ученый".

Напомним, ранее мы писали, что 9 марта украинцы отмечали 209-летие со дня рождения выдающегося поэта, художника и мыслителя, борца за свободу украинского народа — Тараса Григорьевича Шевченко. По этому поводу высказались и наши инфлюенсеры.