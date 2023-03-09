"Рок-н-ролл XIX века": украинские блогеры о Тарасе Шевченко в день его рождения

Для всех украинцев это знаковый день

Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают 209-летие со дня рождения выдающегося поэта, художника и мыслителя, борца за свободу украинского народа — Тараса Григорьевича Шевченко. В честь этого события высказались и украинские инфлюэнсеры.

"Телеграф" сделал подборку высказываний украинских блогеров в честь дня рождения Шевченко.

Общественный деятель, журналист, телеведущий и драматург Дмитрий Корчинский отмечает чрезвычайные отличия украинского поэта от своих "конкурентов", называя его произведения рок-н-ролом 19 века.

"Почему Шевченко талантливее, например, такого себе Пушкина? Пушкин писал, как все, как все обезьянил Байрона, как все подражал Гете. Шевченко давал совсем другой драйв. Это как Элвис Пресли после Синатры, как Рок по сравнению с "крунером". Рок-н-ролл XIX века. Шевченко чрезвычайно отличался тональностью, страстью, звучанием. А Пушкин это, конечно, мелковато", — говорит Корчинский.

Бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович называет Шевченко человеком, значение которого в мировой культуре нельзя вычислить, но можно понять.

"Тарас – лучшее доказательство победы нематериального над фактическим. Всемирное влияние, которое все испытывают и мало кто может объяснить. Но оно есть, это влияние. Был, есть и будет. Шевченко, личный вай-фай которого превратил не только целый народ, но превращает весь мир, посылает нам волны и направление, в которое следует тянуться", — пишет Арестович.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратил внимание на то, насколько поэзия Шевченко оказалась пророческой.

"Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Сегодня 209-летие со Дня рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко, поэзия которого оказалась поистине пророческой", — пишет Геращенко.

Украинский кулинарный блогер и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о предпочтениях Шевченко в еде и призвал поддерживать наши традиции.

"Отец Тарас поддерживал украинские традиции еще до того, как это стало мейнстримом. Теперь наша очередь", — говорит Клопотенко.

Для этого он рассказал рецепт одесского борща с карасями, который любил известный поэт.

Победительница 12-го сезона вокального талант-шоу Голос страны, певица и фольклористка Мария Квитка спела песню с название "Реве та стогне Дніпр Широкий", которая посвящена ко Дню рождения Тараса Шевченко.

"Помню, еще будучи очень маленьким ребенком, я копалась в книгах, которые были у нас дома, и всегда мое внимание больше всего привлекал "Кобзарь". Бабушка рассказывала мне о судьбе Шевченко, о том, как жилось ему в те времена, каким храбрым он был. И я думала о том, как бы он радовался, если бы увидел, что Украина уже независима и свободна.

Однажды я его воспринимала не как известного недостижимого поэта, а как родного человека, которого хочется узнавать больше и больше.

А сегодня мне хочется верить, что он где-то там смотрит на нас и гордится нашей стойкостью и борьбой!", — пишет Квитка.

Фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов опубликовал свое фото памятника Тарасу Шевченко, который пострадал во время российского вторжения в Киевскую область.

Напомним, ранее мы писали о самых смешных приколы и мемах про Тараса Шевченко.