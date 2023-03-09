Від класики до важкого металу. 10 пісень на вірші Тараса Шевченка на будь-який смак (відео)

Хоча сам Кобзар писав у стилі Blues, його вірші ідеально лягають на будь-яку музику

9 березня в Україні (та й не лише) відзначають день народження Тараса Шевченка. Сьогодні 209 років як з’явився на світ наш національний геній. "Телеграф" зібрав для вас найкращі пісні на вірші Кобзаря в різних музичних стилях і жанрах.

Gothic Rock. Кому Вниз, "Суботів"

Мабуть, жоден інший український рок-гурт не написав стільки пісень на вірші Шевченка, як ветерани готик-року "Кому Вниз". Вони навіть мають цілий альбом "4: Шевченко", що повністю складається з пісень на вірші Кобзаря. "Суботів", написана ще 1990 року, стала першою та найвідомішою. За словами фронтмена та голосу гурту Андрія Середи, цю пісню він подарував на день народження батькові. А поезію Тараса Шевченка йому по-справжньому відкрив однокашник по Театральному інституту, відомий актор Олексій Горбунов.

Avant Pop. Тельнюк: Сестри, "Тече вода"

У репертуарі дуету "Тельнюк: Сестри" багато чудових пісень на вірші Шевченка – сестри навіть мають окрему концертну програму "Наш Шевченко", з якою об’їхали у 2016 році всю Україну. Так що вибрати якусь одну композицію виявилося не так просто, тому "Телеграф" вирішив віддати перевагу найвідомішому віршу поета. Напевно, це найвишуканіший за виконанням та звучанням трек у нашій добірці. Просто послухайте, від цієї пісні підуть мурашки по шкірі навіть у найдосвідченішого меломана.

A Capella. Піккардійська Терція, "Ой по горі роман цвіте"

Цей вірш, який Кобзар написав під час останньої поїздки до України 1859 року, музикант та телеведучий Ігор Пелих поклав на музику ще тридцять років тому. Але пісня відносно нещодавно стала відомою, причому у виконанні а-капельного секстету зі Львова "Піккардійська Терція". Композиція "Ой по горі роман цвіте" вийшла на диску у вересні 2017 року, напередодні 25-річчя гурту.

Як згадує Андрій Крапаль, який робив аранжування, Пелих дуже давно дозволив використати його музику, але пісня довго "визрівала". Крапаль знав, що Шевченко дуже любив співати і мав гарний голос, тому він уявляв, як би цей вірш заспівав сам Кобзар, а це була велика відповідальність. Безперечно, один із найкрасивіших треків у нашому списку.

Хорова музика. Георгій Майборода, "Тополь"

Особистість та творчість Тараса Шевченка посідають особливе місце у спадщині композитора, диригента, педагога Георгія Майбороди. Так, за мотивами творів Кобзаря він написав симфонічну поему "Лілея", а життю самого поета присвячено "оперу на чотири новели "Тарас Шевченка", записану на платівку ще в 1964 році. До речі, російські композитори теж займалися перекладенням віршів Тараса Шевченка на музику — щоправда, у перекладі на російську. Як, наприклад, романс, написаний Сергієм Рахманіновим на вірш "Полюбилася я, одружилася я з безталанним сиротою" у перекладі Олексія Плещеєва.

Pop Music. Ірина Білик, "Бандурист, орле сизій"

Не змогла пройти повз спадщину Тараса Шевченка і одна з найкращих поп-співачок України останніх 30 років Ірина Білик. В основу композиції ліг вірш Тараса Шеченка "М. Маркевичу", написаний 1840 року в Санкт-Петербурзі та адресований історику, першому українському енциклопедисту Миколі Андрійовичу Маркевичу. З ним Кобзар консультувався під час роботи над поемою "Гайдамаки". (Сама пісня увійшла до альбому Ірини Білик "Країна" 2001 року.) Цікаво, що кліп на пісню "Бандуристе, орле сизій", знятий гарячими слідами Аланом Бадоєвим, вийшов лише 2012-го.

Reggae. Фома та гурт Мандри, "Думі Мої"

Один із найнесподіваніших перекладів поезії Кобзаря на музику зробив легендарний Фома – на відміну від традиційно мінорних, похмурих пісень на вірші Шевченка, він виконав найзнаменитіший текст Тараса Григоровича у сонячному карибському стилі Reggae. "Я вважаю, що Шевченко, незважаючи на весь трагізм і драматизм своєї долі, все ж таки був великий щасливчик і поціновувач життя, він знав у цьому толк", — поділився музикант в одному з інтерв’ю.

У записі взяла участь духова секція одного з найвідоміших реггі-груп України The ВЙО", а при створенні кліпу були використані рукописи, живопис та графіка Тараса Шевченка. Їх "оживив" за допомогою комп’ютерної графіки Ігор Загребнюк, а режисером відео виступив сам Сергій Фоменко .

Ska. Kozak System, "Гайдамацька"

Різновид музики Reggae під назвою Ska сповідує у своїй творчості гурт Kozak System. Ska взагалі напрочуд легко лягає українською мовою, можливо, тому в цьому стилі грає чимало українських гуртів. "Гайдамацька" вийшла у 2012 році на дебютному альбомі Kozak System, який отримав назву "Шабля". Забавно, що до відходу вокаліста Олександра Ярмоли гурт називався саме "Гайдамаки".

Ukrabilly. Ot Vinta, "Кохайтесь, чорноброві!"

Ще одна незвична інтерпретація поезії Тараса Шевченка. Гурт із Рівного на чолі з музикантом та художником-карикатуристом Юрієм Журавлем, чиї малюнки бачив, напевно, кожен українець, грає небачену та розухасту суміш із американського рокабіллі та кантрі з українським фолком. Тож музикантам і назву своєму стилю довелося вигадувати особливе. Ot Vinta поєднують справжній рок-н-рольний драйв із гумором – як у текстах пісень, так і у кліпах та концертних виступах. Пісня "Кохайтесь, чорноброві!" не стала винятком: не найвеселіший вірш Кобзаря Ot Vinta перетворили на стебний перфоманс.

Blues. Оксана Муха, "Якби з ким сісти хліба з’їсти"

Звичайно ж, не можна оминути один із найстаріших і шанованих стилів сучасної музики – Blues. Меланхолійна, сповнена прихованого болю музика чорношкірих рабів, які століттями боролися за збереження своєї ідентичності, внутрішньо дуже близька до поезії Шевченка, який, як ми знаємо, народився кріпаком. На це звернув увагу автор музики, український композитор та диригент Дмитро Кацал, котрий вважає, що "Шевченко писав у блюзі". І це відчуття чудово передала виконавиця пісні Оксана Муха, фіналістка дев’ятого сезону шоу "Голос країни".

Folk Black Metal. Drudkh, "Ціна волі"

І насамкінець найекзотичніший трек в екстремальному стилі Folk Black Mеtal від харківського гурту Drudkh, відомого далеко за межами України. (Так, платівки гурту видає французька звукозаписна компанія Seasons Of Mist, яка розповсюджує свою продукцію по всьому світу.)

Більшість пісень Drudkh присвячені національно-визвольній боротьбі українців та написані на вірші таких класиків, як Іван Франко, Олег Ольжич та Майк Йогансен. Звісно, не став винятком і Тарас Шевченко. Альбом 2005 року "Лебединий шлях" майже повністю заснований на поемі "Гайдамаки". Ця музика не найпростіша для сприйняття, але її виділяє із загального потоку однотипних Black Mеtal-груп використання української бандури.

Нагадаємо, що ми розкрили читачам рецепт улюбленої страви Кобзаря – неймовірного одеського борщу з карасями. Крім того, "Телеграф" зібрав найсмішніші приколи та меми про Тараса Шевченка.