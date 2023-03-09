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Улюблена страва Шевченка: рецепт неймовірного одеського борщу з карасями

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Карасів можна замінити й іншою рибою на свій смак Новина оновлена 09 березня 2023, 12:59
Карасів можна замінити й іншою рибою на свій смак. Фото odessa-life.od.ua

Цей смачний та ароматний борщ із рибкою точно вартий вашої уваги, впевнений Євген Клопотенко

Сьогодні — день народження видатного українського поета та борця за свободу Тараса Шевченка. Раніше ми склали невеличку добірку з кращих його творів, які на сьогодні особливо актуальні, тепер же пропонуємо вам дізнатися, чим любив ласувати національний герой. Виявляється, таку смакоту зможе приготувати кожен.

Цікавими деталями з біографії справжнього символу України на своїй сторінці в інстаграмі ділиться відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, Шевченко дуже любив одеський борщ з карасями. І неспроста, адже ця страва надзвичайно смачна, пише Клопотенко.

Як приготувати одеський борщ з карасями

Інгредієнти:

  • карасі — 6 шт. (маленькі, можна брати й іншу рибу)
  • борошно — 1 ст.л.
  • буряк — 1 шт. (великий)
  • цибуля — 1 шт. (середня)
  • картопля — 4 шт. (середня)
  • морква — 1 шт. (середня)
  • томатний сік — 200 мл
  • капуста свіжа — 200 г
  • лавровий лист — 2 шт.
  • духмяний перець — 3 горошини
  • сіль, перець — до смаку
  • олія
  • вода

Приготування:

  1. Очищених карасів посоліть з обох боків і запаніруйте у борошні. Розігрійте пательню з олією та добре обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія.
  2. Очистьте цибулю й наріжте кубиком. Її треба посмажити у глибокій пательні зі столовою ложкою олії — до м’якості. Тоді додайте очищену й натерту моркву та буряк, томатний сік (краще брати домашній) і тушкуйте все ще кілька хвилин.
  3. Після цього у пательню додається 150 мл води, а суміш доводиться до кипіння й тушкується ще протягом 10 хв.
  4. Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хв.
  5. Нашаткуйте свіжої капусти, додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хв.
  6. Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, лаврове листя, духмяний та звичайний перець і сіль — собі до смаку. Залиште варитися на повільному вогні на 5 хв, а тоді перекладіть у борщ смажених карасів та проваріть все разом ще протягом кількох хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати справжній зелений борщ. В оригіналі він вариться з додаванням кропиви та селери й має дуже цікавий смак та аромат — зовсім не такий, до якого ми звикли, додаючи щавель.

Теги:
#Рецепт #Тарас Шевченко #Борщ #Євген Клопотенко #Карасі