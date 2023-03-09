Улюблена страва Шевченка: рецепт неймовірного одеського борщу з карасями
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Цей смачний та ароматний борщ із рибкою точно вартий вашої уваги, впевнений Євген Клопотенко
Сьогодні — день народження видатного українського поета та борця за свободу Тараса Шевченка. Раніше ми склали невеличку добірку з кращих його творів, які на сьогодні особливо актуальні, тепер же пропонуємо вам дізнатися, чим любив ласувати національний герой. Виявляється, таку смакоту зможе приготувати кожен.
Цікавими деталями з біографії справжнього символу України на своїй сторінці в інстаграмі ділиться відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, Шевченко дуже любив одеський борщ з карасями. І неспроста, адже ця страва надзвичайно смачна, пише Клопотенко.
Як приготувати одеський борщ з карасями
Інгредієнти:
- карасі — 6 шт. (маленькі, можна брати й іншу рибу)
- борошно — 1 ст.л.
- буряк — 1 шт. (великий)
- цибуля — 1 шт. (середня)
- картопля — 4 шт. (середня)
- морква — 1 шт. (середня)
- томатний сік — 200 мл
- капуста свіжа — 200 г
- лавровий лист — 2 шт.
- духмяний перець — 3 горошини
- сіль, перець — до смаку
- олія
- вода
Приготування:
- Очищених карасів посоліть з обох боків і запаніруйте у борошні. Розігрійте пательню з олією та добре обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія.
- Очистьте цибулю й наріжте кубиком. Її треба посмажити у глибокій пательні зі столовою ложкою олії — до м’якості. Тоді додайте очищену й натерту моркву та буряк, томатний сік (краще брати домашній) і тушкуйте все ще кілька хвилин.
- Після цього у пательню додається 150 мл води, а суміш доводиться до кипіння й тушкується ще протягом 10 хв.
- Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хв.
- Нашаткуйте свіжої капусти, додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хв.
- Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, лаврове листя, духмяний та звичайний перець і сіль — собі до смаку. Залиште варитися на повільному вогні на 5 хв, а тоді перекладіть у борщ смажених карасів та проваріть все разом ще протягом кількох хвилин.
Раніше ми розповідали, як приготувати справжній зелений борщ. В оригіналі він вариться з додаванням кропиви та селери й має дуже цікавий смак та аромат — зовсім не такий, до якого ми звикли, додаючи щавель.