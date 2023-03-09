Говорив українською до того, як це стало мейнстрімом: найсмішніші приколи та меми про Тараса Шевченка

Сьогодні, 9 березня, Україна відзначає день народження найвідомішого українського письменника, художника, справжнього генія та пророка — Тараса Григоровича Шевченка. За своє життя він залишив велику спадщину у вигляді картин, віршів та поем, багато з яких дуже актуальні у 2023 році.

Шевченко є однією з ключових постатей в українській культурі, тому він часто стає героєм різних мемів. Зазначимо, що всі вони не образливі та не зменшують той внесок, який Тарас Григорович вніс у нашу культуру, а навпаки показують, наскільки поет був багатогранним, а інтерпретація його творів може бути різною.

"Телеграф" зібрав із просторів мережі найприкольніші, смішніші та веселіші приколи, картинки та меми про Шевченка, які 100% сподобаються всім без винятку.

Раніше ми розповідали, що на день народження Лесі Українки, котрий припадає на 25 лютого, хочуть встановити День української жінки. Ця пропозиція пов’язана з тим, що вона – одна з найвидатніших постатей української культури. Це жінка, яка, попри складну долю, знаходила натхнення та створила низку геніальних творів. Її слова "Я хочу крізь сльози сміятися" — життєвий девіз багатьох українців у наш час.