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Говорив українською до того, як це стало мейнстрімом: найсмішніші приколи та меми про Тараса Шевченка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Говорив українською до того, як це стало мейнстрімом: найсмішніші приколи та меми про Тараса Шевченка Новина оновлена 09 березня 2023, 11:29

Веселі жарти про відомого українського письменника, які піднімуть вам настрій

Сьогодні, 9 березня, Україна відзначає день народження найвідомішого українського письменника, художника, справжнього генія та пророка — Тараса Григоровича Шевченка. За своє життя він залишив велику спадщину у вигляді картин, віршів та поем, багато з яких дуже актуальні у 2023 році.

Шевченко є однією з ключових постатей в українській культурі, тому він часто стає героєм різних мемів. Зазначимо, що всі вони не образливі та не зменшують той внесок, який Тарас Григорович вніс у нашу культуру, а навпаки показують, наскільки поет був багатогранним, а інтерпретація його творів може бути різною.

"Телеграф" зібрав із просторів мережі найприкольніші, смішніші та веселіші приколи, картинки та меми про Шевченка, які 100% сподобаються всім без винятку.

смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка
смішні приколи та меми про Тараса Шевченка

Раніше ми розповідали, що на день народження Лесі Українки, котрий припадає на 25 лютого, хочуть встановити День української жінки. Ця пропозиція пов’язана з тим, що вона – одна з найвидатніших постатей української культури. Це жінка, яка, попри складну долю, знаходила натхнення та створила низку геніальних творів. Її слова "Я хочу крізь сльози сміятися" — життєвий девіз багатьох українців у наш час.

Теги:
#Тарас Шевченко #Сміх #Гумор #Меми #Приколи