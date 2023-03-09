"Рок-н-рол XIX століття": українські блогери про Тараса Шевченка у день його народження

Для всіх українців це знаковий день

Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 209-річчя від дня народження видатного поета, художника та мислителя, борця за свободу українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. На честь цієї події висловились і українські інфлюенсери.

"Телеграф" зробив добірку висловлювань українських блогерів на честь дня народження Шевченка.

Громадський діяч, журналіст, телеведучий та драматург Дмитро Корчинський наголошує на надзвичайних відмінностях українського поета від своїх "конкурентів", називаючи його твори рок-н-ролом 19 століття.

"Чому Шевченко талановитіший за, наприклад, такого собі Пушкіна? Пушкін писав, як усі, як усі мавпував Байрона, як усі наслідував Гьоте. Шевченко давав геть інший драйв. Це як Елвіс Преслі після Синатри, як Рок в порівнянні з "крунером". Рок-н-рол ХІХ століття. Шевченко надзвичайно вирізнявся тональністю, пристрастю, звучанням. А Пушкін це, конєчно, мілєнько", — каже Корчинський.

Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович називає Шевченка людиною, значення якої у світовій культурі не можна вирахувати, але можна зрозуміти.

"Тарас — найкращий доказ перемоги нематеріального над фактичним. Всесвітній вплив, які всі відчувають і мало хто може пояснити. Але він є, цей вплив. Був, є і буде.Шевченко, особистий вай-фай якого перетворив не лише цілий народ, а перетворює весь світ, надсилає нам хвилі та напрямок, в який варто тягнутися", — пише Арестович.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернув увагу на те, наскільки Шевченкова поезія виявилася пророчою.

"Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Сьогодні 209-та річниця від Дня народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка, поезія якого виявилася воістину пророчою", — пише Геращенко.

Український кулінарний блогер та ресторатор Євген Клопотенко розповів про переваги Шевченка в їжі та закликав підтримувати наші традиції.

"Батько Тарас підтримував українські традиції ще до того, як це стало мейнстримом. Тепер наша черга", — каже Клопотенко.

Для цього він розповів рецепт одеського борщу з карасями, котрий любив відомий поет.

Переможниця 12-го сезону вокального талант-шоу Голос країни, співачка та фольклористка Марія Квітка заспівала пісню під назвою "Реве та стогні Дніпр Широкий", яка присвячена Дню народження Тараса Шевченка.

"Пам'ятаю, ще будучи дуже малою дитиною, я копирсалась в книжках, що були у нас вдома, і завжди мою увагу найбільше привертав "Кобзар". Бабуся розповідала мені про долю Шевченка, про те, як жилося йому в ті часи, яким хоробрим він був. І я думала про те, як би він радів, якби побачив, що Україна вже незалежна і вільна.

Якось я його сприймала не як відомого недосяжного поета, а як рідну людину, яку хочеться пізнавати більше і більше.

А сьогодні мені хочеться вірити, що він десь там дивиться на нас і пишається нашою стійкістю й боротьбою!!!" – пише Квітка.

Фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов опублікував своє фото пам’ятника Тарасу Шевченку, який постраждав під час російського вторгнення на Київщину.

Нагадаємо, раніше ми писали про найсмішніші приколи та меми про Тараса Шевченка.