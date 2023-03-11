Санкции против игорного бизнеса, пожар в рф и документалка о борще: ТОП новостей, которые вы могли проспать

Собрали для вас основные вечерние и ночные события, которые вы могли пропустить

Украинцы продолжают героическое сопротивление на всех фронтах — реальном, политическом, экономическом и культурном, независимо от времени суток. Чтобы вы не упустили ничего важного за время, пока спали, "Телеграф" подготовил подборку главных событий ночи. Затронули не только украинскую повестку дня, но и обратили внимание на мировую.

россия жалуется на русофобию (хотя мы знаем, что она у нас все равно недостаточна)

В рф предложили созвать Совбез ООН, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса". Представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица заявил, что россиянам нужны санитары.

Игорный бизнес в Украине существенно ограничили

Президент Владимир Зеленский вечером пятницы, 10 марта, своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, преимущественно связанных с рф. Ограничения должны действовать следующие 50 лет. Среди "счастливчиков" — "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "Букмекерская контора "Пари", "Матчбет", "КредитСервис", "Спортбет" и др. Полный перечень компаний можно посмотреть на сайте главы государства.

путин обострил лыжи на саммит G20

Российский диктатор владимир путин может попытаться принять участие в саммите страны Большой Двадцатки, который состоится осенью 2023 года. Как пишет Bloomberg, окончательного решения политик еще не принял, однако его команда уже пытается скорректировать существующий график президента, чтобы встреча с лидерами G20 в него вписалась.

В Китае новый премьер

Вслед за переназначением Си Цзиньпина на пост главы КНР в стране избрали и нового премьер-министра. Вместо Ли Кецяна должность занял 63-летний Ли Цян, являющийся близким соратником Цзиньпина.

Крупный пожар в Подмосковье

Очередное масштабное возгорание вблизи российской столицы произошло этой ночью – горел цех по производству пластика. На этот раз огонь охватил площадь более 5000 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось только ближе к 6 утра (по Киеву).

рф действительно станет Московией?

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в которой украинцам предлагают официально изменить название соседней страны на "Московию", а вместо термина "русский" употреблять слово "московский". Петиция набрала более 25 тысяч голосов, из-за чего попала на рассмотрение главы государства.

Зеленский подчеркнул, что поднятый вопрос "нуждается в тщательной проработке как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия". Он поручил Шмыгалю изучить этот момент вместе с научными учреждениями.

Netflix покажет фильм о борще

С 30 марта все пользователи стриминга Netflix смогут насладиться документальным фильмом об украинском борще. Кулинар Евгений Клопотенко, ставший центральной фигурой ленты, расскажет зрителям о том, как фирменное национальное блюдо нашего государства готовят в разных регионах.

Обложка документального фильма

Ожидаем премьеру!’