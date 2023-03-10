Впервые в истории Китая: Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

Голосование было проведено на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва

В Китае, недавно представившем свой вариант "мирного плана" насчет окончания войны в Украине, состоялись выборы главы государства. Им уже в третий раз подряд стал Си Цзиньпин, действующий руководитель КНР и генсек ЦК коммунистической партии. Он стал первым среди своих коллег, кому удалось задержаться на должности более двух сроков благодаря внесенным изменениям в законодательство страны.

О результатах выборов сообщают в информагентстве "Синьхуа". Голосование за нового главу республики состоялось 10 марта во время сессии Китайского собрания народных представителей. Это был первый созыв собрания 14-го созыва.

Интересно, что людей, которые не поддержали бы кандидатуру Си Цзиньпина или воздержались, не было. Решение оставить 69-летнего политика в должности приняли единогласно.

Прежде чем голосовать по главе государства, депутаты собрания приняли план реформы аппарата Госсовета, который считается высшим органом исполнительной власти в КНР. При этом окончательный план изменений в работе структуры официально не обнародован до сих пор. Аналитики считают, что благодаря реформе коммунистическая партия еще больше усилит свое централизованное руководство.

Отметим, что Си Цзиньпин первым в китайской истории стал главой государства, переизбранного на третий срок. Его предшественники банально не имели подобной возможности из-за особенностей законодательства. Ранее в стране действовали правила, принятые еще лидером КНР Дэном Сяопином, который ограничил возможность политиков баллотироваться на высшую должность в КНР больше, чем на два срока подряд, чтобы предотвратить излишеств диктатуры.

Тем не менее, в марте 2018 года в Пекине приняли поправку к конституции, которая позволяла политикам оставаться на председательствующей должности неограниченное количество времени. После принятия изменений официальные власти Китая заявляли, что хотят улучшить единое партийное и государственное руководство.

Напомним, что перевыборы Си Цзиньпина прошли на фоне усиления противостояния Китая и США. В частности, одним из проблемных вопросов остается вероятная поставка оружия из КНР в россию, от чего официальный Пекин в Штатах призывают воздержаться. Впрочем, китайцы не слишком довольны таким вниманием со стороны американского правительства.