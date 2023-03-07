Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал, чем опасна открытая конфронтация

Отношения между США и Китаем накаляются на разных видимых и невидимых фронтах.

В Штатах собираются запретить TikTok (это китайская платформа), причем не только на государственных устройствах, но и в принципе в стране.

В воскресенье, 5 марта, газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила о якобы обеспокоенности Пентагона тем, что краны китайского производства, расположенные в морских портах по всем США, могут использоваться Пекином в качестве инструмента для шпионажа.

Официальные лица Соединенных Штатов то и дело напоминают Китаю о "красных линиях" по поводу российско-украинской войны, призывая не поставлять рф вооружения.

В МИД Китая назвали такие призывы абсурдными, напомнив, что сами США вооружают тот же Тайвань.

С тех пор как администрация Байдена пришла к власти, США переключились с обычных торговых войн, которые были частными при Трампе, на войны технологические. Запрет TikTok и все последующие ограничения и санкции, которые накладываются на Пекин, – часть борьбы за высокотехнологичный сектор, за социальные сети, за стратегические коммуникации, инфраструктуру, логистику. За всё то, что в ближайшие десятилетия будет определять основу нового технологического уклада великих держав, имеющих потенциал, намерения и амбиции занимать эти ниши, чтобы оставаться в инновационном ядре новой мировой системы.

То, что сейчас происходит, выводит Китай и США в стратегическое противостояние между собой. Что грозит перейти в экзистенциальный конфликт, который может растянуться на много лет. И даже перейти в вооруженный – в какой-то момент при определенных обстоятельствах.

Для Украины, конечно, было бы выгодно, чтобы этого не произошло. Потому что острый конфликт между Китаем и США обычно негативно отражается на тех странах, которые являются прифронтовыми, геополитическими фронтирами. А Украина является именно таковой, потому что сейчас на нашей территории идет, в том числе, противостояние между Западом и россией.

В случае, если Китай пойдет на открытую конфронтацию с Соединенными Штатами, он может принять решение более открыто поддерживать рф – как способ ударить по США и Западу. Что, понятно, негативно отразится на нас, поскольку именно мы будем нести наибольшие издержки от такого развития событий.

Поэтому, конечно, с точки зрения национальных интересов Украины было бы выгодно, чтобы Китай и США попытались ситуативно договориться. Взяли паузу в своем противостоянии. Определили "красные линии" – и не выходили за них, хотя бы на время войны с россией. Пока мы не уладим все вопросы в области безопасности и обороны, пока не урегулируем "российский вопрос".

Нам нужна стабильная, устойчивая и предсказуемая мировая система, в которой Украина могла бы планировать, развиваться, занимать определенные ниши, рынки – всё, что мы хотели делать до полномасштабной войны.