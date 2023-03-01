В США собираются запретить TikTok: что стало причиной

Известную соцсеть подозревают в связях с китайским правительством

В США усомнились в безопасности китайской соцсети TikTok и намерены ввести санкции против нее и компании-владельца ByteDance.

Как информирует CNN, Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса поддержал законопроект, который позволит упростить процедуру запрета соцсети в США.

В случае его окончательного принятия администрация Джо Байдена сможет воспользоваться Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и ввести запрет на общенациональном уровне.

Документом предусмотрено, что если компетентные органы смогут доказать, что TikTok передавала информацию пользователей лицам, связанным с китайским правительством, то это позволит США ввести санкции.

Также ограничения могут быть введены, если выяснится, что компания помогала правительству КНР вести слежку, собирать разведданные, применять цензуру или вмешиваться в выборы.

Как сообщалось ранее, в США накануне сообщили, что Китай тратит миллиарды долларов на то, чтобы распространять российскую дезинформацию по всему миру. При этом Пекин в это вкладывает даже больше денег, чем Москва.