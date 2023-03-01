У США збираються заборонити TikTok: що стало причиною

Відому соцмережу підозрюють у зв’язках із китайським урядом

У США засумнівалися у безпеці китайської соцмережі TikTok і мають намір запровадити санкції проти неї та компанії-власника ByteDance.

Комітет палати представників із закордонних справ Конгресу підтримав законопроєкт, який дозволить спростити процедуру заборони соцмережі в США.

У разі його остаточного ухвалення адміністрація Джо Байдена зможе скористатися Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та запровадити заборону на загальнонаціональному рівні.

Документом передбачено, що якщо компетентні органи зможуть довести, що TikTok передавала інформацію користувачів особам, пов’язаним із китайським урядом, це дозволить США ввести санкції.

Також обмеження можуть бути введені, якщо з’ясується, що компанія допомагала уряду КНР вести стеження, збирати розвідувальні дані, застосовувати цензуру або втручатися у вибори.

Як повідомлялося раніше, у США напередодні повідомили, що Китай витрачає мільярди доларів на те, щоб поширювати російську дезінформацію по всьому світу. При цьому Пекін вкладає в це навіть більше грошей, ніж Москва.