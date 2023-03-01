"Тратить мільярди": у США розповіли, як Китай допомагає росії

Китай витрачає більше грошей на поширення російської пропаганди, ніж сама росія

Китай разом з росією витрачають мільярди доларів у всьому світі на те, щоб поширювати вигідну кремлю дезінформацію.

Як пише The Guardian, про це розповів координатор структури Державного департаменту США з протидії іноземній дезінформації Джеймс Рубін.

"Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією і це згубно", — сказав він.

За його словами, Китай активно поширює російську тезу про те, що війна проти України почалася через НАТО, а також багато інших.

Рубін додав, що на відміну від росії Китай працює по всьому світу і вкладає в пропагандистську кампанію набагато більше грошей. Загалом вони вкладають у це мільярди доларів, каже чиновник.

Він зазначив, що Захід своєю чергою реагувати не поспішає, а тому перед ним виник величезний виклик.

"У комунікаційному просторі узгодження зусиль між Китаєм та росією майже завершено", — додав Рубін.

Як повідомлялося раніше, Україна ініціювала скликання спеціального форуму щодо протидії російській пропаганді у світовому інформаційному просторі. Проєкт має не лише поєднати зусилля союзників, а й розробити механізм, який дозволить притягти до відповідальності пропагандистів.