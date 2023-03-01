Китай тратит больше денег на распространение российской пропаганды, чем сама россия

Китай вместе с россией тратят миллиарды долларов по всему миру на то, чтобы распространять выгодную кремлю дезинформацию.

Как пишет The Guardian, об этом рассказал координатор структуры Государственного департамента США по противодействию иностранной дезинформации Джеймс Рубин.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией и это пагубно", — сказал он.

По его словам, Китай активно распространяет российский тезис о том, что война против Украины началась из-за НАТО, а также множество других.

Рубин добавил, что в отличие от россии Китай работает по всему миру и вкладывает в пропагандистскую кампанию гораздо больше денег. В целом они вкладывают в это миллиарды долларов, говорит чиновник.

Он отметил, что Запад в свою очередь реагировать не спешит, а потому перед ним возни огромный вызов.

"В коммуникационном пространстве согласование усилий между Китаем и россией почти завершено", — добавил Рубин.

Как сообщалось ранее, Украина инициировала созыв специального форума по противодействию российской пропаганде в мировом информационном пространстве. Проект должен не только объединить усилия союзников, но и разработать механизм, который позволит привлечь к ответственности пропагандистов.