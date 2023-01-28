Как распознать очередной российский фейк и как противостоять вражеской пропаганде

Вы наверняка слышали о том, что в украинских больницах приостановили плановые операции, поскольку они переполнены ранеными бойцами. И, видимо, читали, что в Харькове в "Пункте несокрушимости" от отравления угарным газом погибли три человека. Или знаете и о том, что в зоне боевых действий ездит специальный автомобиль, в который заталкивают военных и гражданских, чтобы "пустить" их на органы…

Если вы улыбнулись, значит, у вас не просто все ок с юмором, а вы еще и умеете отличать враждебную дезинформацию от правды. Каждый день российские пропагандисты, и глазом не моргнув, продуцируют десятки фейковых новостей о том, как страшно жить в Украине. Это большая нагрузка на человека с неустойчивой психикой, особенно, если он лишен альтернативных источников информирования. Всего по данным мониторинга украинской независимой аналитической платформы VoxCheck, только для дискредитации отрасли медицины россия в последние годы запустила 91 фейк. Представлять медицинскую реформу в искаженном свете одна из популярных тем российской пропаганды об Украине. Цель ее нарративов – с одной стороны, посеять панику среди украинского населения, а с другой – распространить негативный образ Украины на международной арене и подорвать доверие иностранных партнеров к нашему государству.

Кто распространяет ложь о боевых наркотиках для ВСУ?

Факчекеры аналитической платформы VoxCheck, собирая такую чепуху, обнаруживают источники их происхождения, распространителей недостоверной информации, а также опровергают фейки на основе реальных фактов. 26 января они с привлечением специалистов государственных структур и медицинского сообщества провели онлайн-презентацию обновленной базы медицинских фейков Detox от пропаганды для представителей СМИ. С каким видом дезинформаций труднее всего бороться? Как Россия прикрывает фейковыми новостями провокации, которые готовит против Украины? Как изменилась враждебная риторика по поводу здоровья украинцев? Как противодействовать фейкам в системе здравоохранения? Извиняются ли пропагандисты оккупационных властей за свою ложь?

Разговор велся вокруг этих и других вопросов.

"Наша цель — повышать уровень медиаграмотности и устойчивости к дезинформации, связанной с темой здоровья среди украинцев. Поэтому в обновленной базе "Detox от пропаганды" пользователям будет легче разобраться. Теперь в ней лучшая навигация по контенту, появились интерактивные визуализации, более простая функция загрузки базы, кроме того, она доступна на трех языках: украинском, английском и русском", — отметила руководительница проекта VoxChеck Светлана Слипченко

"В обновленной базе отражены также все источники, распространившие ту или иную фейковую новость. В подавляющем большинстве это российские и белорусские медиа и контенты, однако есть и из других стран, где не владеют действительной ситуацией в Украине, а также украинские, которые к сожалению, не всегда проверяют информацию. Вот, как, например, о том, что сгорело три человека в "Пункте несокрушимости", хотя официальные источники этого не сообщали. Впоследствии публикации были удалены, но сам факт был зафиксирован", — добавляет старшая аналитик Валерия Степанюк.

В перечне популярнейших нарративов российских пропагандистов — "деятельность" химически-биологических лабораторий (278 кейсов) и медицинские опыты над украинцами (236 кейсов). Аналитик VoxChеck Кирилл Перевощиков отметил, что опровержения на фейки они пишут по принципам беспристрастности, прозрачности и объективности, как это принято во всем цивилизованном мире. А также создают противоположные сильные нарративы. Реагировать на каждый пропагандистский вброс контрпродуктивно, поэтому при анализе информации, берущейся из открытых источников, обращается внимание на те, которые представляют наибольшую угрозу и повторяются чаще всего. В перечне основных, кроме двух вышеназванных:

деятельность черных трансплантологов во время войны, якобы поставляющих органы на европейский рынок;

создание Украиной угроз химических атак как на фронте, так и в тылу (обычно эта дезинформация прикрывает подготовку российской федерации к таким угрозам на территории нашего государства);

угроза биологическому оружию со стороны Украины. Причем, существуют три разных версии, где именно ее вроде бы изготавливают. По одной — в лабораториях США, за другой — в странах Европы, по третьей — в Украине;

искусственное происхождение коронавируса и негативное влияние вакцинирования на здоровье (сначала, правда, распространялся нарратив о том, что вакцины не работают, но пропагандистам его пришлось изменить);

создание украинскими властями совместно с европейскими партнерами искусственного голода в мире, а экспорт зерна не решит проблемы (таким образом, уменьшается роль Украины как крупнейшего экспортера сельхозпродукции);

провокации украинцев на Запорожской атомной станции (с точностью до наоборот);

реформа системы здравоохранения, которая проводится с 2015 года, не дала результатов; государство не может обеспечить качественную медицину;

легализация медицинского каннабиса приведет к неконтролируемому распространению наркомании;

изготовление в специальных лабораториях боевых наркотиков для ВСУ, которые якобы самое высшее командование доставляет на фронт.

Улица или "вулиця"? Александр или Олександр? Маркеры, указывающие на фейковые документы

В лаборатории по выведению боевых уток и комаров, конечно, никто не верит (ну разве что за исключением внутренних и белорусских потребителей российской дезинформации), но это может усиливать другие, более вредные нарративы. Российские новостные ленты настолько переполнены ложью, что правда туда не попадает. Но это срабатывает как на оккупированных территориях Украины, так и в зарубежных странах, поэтому может менять настроения чужого общества, которое оказывает влияние на политиков, а это, в свою очередь, сказывается на всеобщей поддержке Украины в мире.

Сейчас Россия пытается закрепить мнение, что из вымышленных ею украинских биолабораторий может произойти утечка вирусов. Активно распространяются фейки также о том, что Украиной руководит Европа, а НАТО нашпиговывает нас оружием, что приведет к негативным последствиям, вплоть до отторжения наших западных территорий. Поэтому очень актуально писать и говорить правду о взаимодействии Украины с западноевропейскими государствами, о том, что означает для нас движение в НАТО. Именно благодаря таким профессиональным объяснениям можно добиться большой устойчивости украинцев к информационным вбросам.

Есть довольно сложные фейки для проверки, они самые опасные. Это, прежде всего, те, которые сопровождаются скриншотами, видео, поддельными документами или дают ссылку на авторитетные (или не очень) украинские и зарубежные издания, псевдоученых и т.д.

На самом деле здесь все шито белыми нитками. Русские дезинформаторы используют иллюстративный материал безотносительно к конкретной ситуации, но они зрительно запоминаются и вызывают у определенной части потребителей информации доверие. Но, как говорится, важны детали. Российские пропагандисты, подделывая официальные документы, часто допускают ошибки в текстах. Скажем, они не обратят внимания на написание "ул. Владимирская", тогда как по-украински пишем "ул. Владимирская". Александр у них "Александр". Тому подобное", – говорит Кирилл Перевощиков.

"Дезинформация не вредит физическому здоровью человека, но вредит ментальному. Но существует тесная связь между ментальным и физическим. Потому что, если человек, поверив фейку, начинает лечиться от ковида чесноком и луком, то он становится хорошей мишенью для вируса и распространяет его среди прочих. То же происходит, когда человек поверил псевдоученым и отказался от прививки против коронавируса. То есть, это все цепочки одной реакции, и это реальный вред дезинформации", — отмечает Светлана Слипченко.

Дезинформационная тематика ковида имеет перспективы распространяться довольно долго. Хотя пока о ковиде-19, обезьяньей оспе и других инфекционных болезнях провокативных сообщений стало меньше.

Чаще всего в 74 процентах фейки запускаются через социальные сети, и это будет продолжаться. До 2022 года их, а именно о негативных последствиях медицинской реформы, продуцировали еще и оппозиционные депутаты парламента, в частности, из фракции ОПЗЖ, партии "Батькивщина", а также внефракционные. Правда, они адаптировали свои версии якобы под независимый обзор, заостряя внимание на том, что якобы заботятся о безопасности народа.

Чаще фейки за чистую монету воспринимают представители консервативной аудитории, которая, по прогнозам факчекеров, будет уменьшаться по мере продвижения Украины в Евросоюз. Но все будет зависеть от того, как лидеры мнений будут подпитывать свой электрорат.

Как можно противостоять вражеской пропаганде? Аналитическая платформа VoxCheck в этом направлении тесно сотрудничает с "Мета" — американской транснациональной холдинговой компанией, являющейся материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus. Именно в этих социальных сетях один и тот же фейк дублируется во многих постах. Специалисты, во-первых, опровергают ложь; во-вторых, ограничивают функцию распространения недостоверной информации. Кстати, ни одного официального (да и неофициального тоже) извинения российские пропагандисты за распространение ложных данных не сделали.