"Информационный Рамштайн": Александр Ткаченко рассказал, что это такое и как поможет бороться с российской пропагандой в мире

Среди прочего, форум призван искоренять лояльность к кремлевской пропаганде в соцсетях.

Украина инициировала созыв специального форума по противодействию российской пропаганде в мировом информационном пространстве. Проект, который будет называться "Информационный Рамштайн", не только объединит усилия наших международных партнеров в войне с информационной агрессией рф, но и поможет создать правовой механизм для привлечения к уголовной ответственности российских пропагандистов. Первая встреча союзников Украины может пройти уже осенью 2023 года.

Пропагандистская машина кремля – один из мощнейших инструментов поддержки путинского режима. Неограниченные возможности провластных медиа на фоне тотальной цензуры и репрессий независимых журналистов, а также ограничение доступа россиян к альтернативным источникам информации создают информационный вакуум, в условиях которого обществу демонстрируется искаженная картина мира и навязываются выгодные правительству нарративы.

Осознавая эффективность данного инструмента, кремль не жалеет денег на его финансирование. Особенно актуально это стало при информационной подготовке россиян к войне с Украиной. Согласно оперативной статистике Минфина рф, с января по март 2022 года на финансирование государственных СМИ из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Именно агрессивная пропаганда идеалов "русского мира" и распространение фейковой информации об Украине и странах Запада стали залогом поддержки населением россии так называемой "специальной военной операции" и побуждали рядовых россиян брать в руки оружие, чтобы бороться с мифическим "украинским фашизмом".

Более того, информационная агрессия кремля теперь распространяется и в странах Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. В частности, транслируя свои телепередачи с помощью спутникового телевидения, российские пропагандисты навязывают иностранцам мнение о том, санкции против россии вредят тем, кто их вводит, а военная поддержка Украины бессмысленна и не выгодна для экономики их государств.

Пока пропагандистская машина кремля не будет ограничена в своих преступных действиях за рубежом, необходимость борьбы с террористическим режимом владимира путина может подвергаться сомнению, что приведет к усилению российской агрессии в Европе.

"Телеграф" обратился к министру культуры и информационной политики Украины Александру Ткаченко, чтобы узнать, на каком этапе находится создание форума "Информационный Рамштайн" и каким образом он поможет Украине противодействовать российской информационной агрессии.

Проведение "Информационного Рамштайна" – пока только замысел, или подготовка к созыву форума уже началась?

Еще летом прошлого года мы обратились к европейским и американским коллегам с предложением созвать "Информационный Рамштайн" для объединения усилий с целью противодействовать дезинформации, пропаганде рф и поддержать украинские медиа. От всех партнеров получили одобрительный ответ.

По организации специального форума проводим переговоры с нашими коллегами, в частности, продолжается плодотворный активный диалог с министершей культуры Франции Риммой Абдул-Малак, с вице-премьером и министром культуры Польши Пьотром Глинским и с Вице-президентом Еврокомиссии Верой Йоуровой.

Параллельно успешно работаем с международными партнерами над санкциями, которые являются составляющей инициативы "Информационный Рамштайн". Только что Евросоюз принял десятый пакет санкций против россии: лицензий на вещание лишены такие российские СМИ, как медиагруппа "Патриот", включая 11 ассоциированных компаний, информагентство "Россия сегодня", RT Arabic, Sputnik Arabic. Также запрещена трансляция их контента.

Работаем над тем, чтобы санкции охватили не только ЕС, но страны Центральной и Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Также началась работа ЕС и Европейской Службы внешней деятельности по применению персональных санкций в отношении 150 российских пропагандистов.

В чем состоит необходимость проведения данного форума?

Мы сегодня находимся в эпицентре гибридной войны, масштабы которой Европа еще не видела. Крайне важно понять, что кремль рассматривает информационную сферу как полноценный театр военных действий. На территории россии введена жесткая цензура, убита свобода слова — там больше нет свободной и честной журналистики. Пропаганда и дезинформация – это оружие и яд россии, которые они пытаются посеять в мире и направляют на это большие ресурсы.

Поэтому противостояние вооруженной агрессии россии против Украины и Запада невозможно без организованного решительного противостояния стране-агрессорше в информационном пространстве. И это должны быть совместные усилия демократического мира.

Российские государственные/аффилированные с государством медиа и их "говорящие головы" являются примером ведения/сопровождения современной войны. И если цивилизованный мир прямо сейчас не станет комплексно изучать, останавливать и уголовно преследовать эти явления, агрессивные режимы в других уголках земли будут брать этот брутальный современный российский опыт ведения информационной войны на вооружение.

Итак, мы предложили нашим международным коллегам в рамках "Информационного Рамштайна" идею о криминализации на международном уровне статей против пропагандистов. Предложили на уровне ЕС ввести понятие преступности использования информационного оружия (использование языка ненависти, призывов к изменениям существующего строя неконституционными методами, дегуманизации определенных групп и др.); разработать и принять новые международные нормы уже в контексте опыта войны россии против Украины и ее информационного сопровождения.

Такую осложненную "болезнь" как российская информационная агрессия консервативным способом "вылечить" невозможно, нужно действовать решительно и сплоченно. Поэтому офлайн и онлайн встречи на систематической основе в рамках инициативы "Информационный Рамштайн" очень важны.

Ранее вы сообщали, что форум станет также способом координировать усилия с бигтек-компаниями. О каком сотрудничестве идет речь?

Сегодня социальные сети являются первоочередным ресурсом для получения информации для многих людей. Потому информационная война продолжается и там. Некоторые соцсети блокируют информацию о том, что происходит на войне. В то же время российские дезинформационные инструменты распространяются по тем же социальным сетям.

Поэтому, прежде всего, мы должны выступать с нашими партнерами единым голосом (one voice) относительно взаимоотношений с большими платформами. А дальше – разработать механизмы эффективного сотрудничества с бигтек-компаниями.

Будет ли "Информационный Рамштайн" предусматривать поддержку украинских медиа со стороны участников форума?

Именно два трека — противодействие фальшивым нарративам, пропаганде, дезинформации россии и поддержка независимых украинских медиа — стоят вместе. Для того чтобы в информационной сфере мы скорее перешли из обороны в информационное наступление, очень важно поддержать независимые украинские медиа, работающие в Украине. Ведь именно они генерируют большинство контента на первой линии обороны от российского информационного оружия.

Чтобы перебить RT в мире, нужно гораздо больше средств, которых нам не хватает, поэтому мы должны быть креативными и использовать современные платформы для распространения. В 2023 году мы будем усиливать наше иновещание, работу канала FreeДом и не только русскоязычной редакции, но и англоязычной и арабскоязычной версий. Мы работаем для того, чтобы и телемарафон "Единые новости", и FreeДом были включены в кабельные сети и в ОТТ-платформы мира.

И мы понимаем со стороны наших международных коллег — наша общая с союзниками победа на информационном фронте является одним из решающих факторов общей справедливой победы Украины и всего демократического мира.