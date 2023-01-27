Facebook больше не будет банить за "Азов": компания Меta пересматривает отношение к полку

Но Билецкий в списке остался

Цифровой гигант Meta, который владеет соцсетями Instagram и Facebook, корректирует свою политику в отношении контента об украинском полке "Азов". Теперь он исключен из списка опасных лиц и организаций, составленного компанией.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Журналисты сообщают, что последнее изменение исключает "Азов" из списка опасных лиц и организаций.

"Это изменение позволит членам полка "Азов" создавать учетные записи в Facebook и Instagram и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правила компании в отношении контента", — говорится в статье.

Кроме того этот шаг компании также позволит другим пользователям открыто выражать свою поддержку "Азову" в социальных сетях компании.

"Сдвиг в политике последовал за месяцами тщательного изучения того, как гигант социальных сетей проводит грань между поддержкой свободы выражения мнений о войне и смягчением риторики, которая может привести к опасным или насильственным последствиям в автономном режиме.Надзорный совет Meta, независимая группа ученых, активистов и экспертов, которые контролируют решение Meta о модерации контента, в последние месяцы утверждал, что компания зашла слишком далеко в подавлении контента, критикующего авторитарные правительства или лидеров", — пишет TWP.

В материале указывается, что полк "Азов" вызывал споры и опасения, что он "привлекает в свои ряды экстремистов". Однако в Meta изучили ситуации и теперь заявляют, что полк "Азов" отделен от "крайне правого националистического движения "Азов"".

"Отмечается, что украинское правительство имеет официальное командование и контроль над подразделением", — говорится в статье.

При этом, пишет издание, другие "элементы движения "Азов", включая Национальный корпус и ее основателя Андрея Билецкого, по-прежнему находятся в списке опасных лиц и организаций.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, высоко оценил решение Meta и особо выделил президента Meta по международным делам Ника Клегга, бывшего вице-премьер-министра Великобритании.

"Очень много значит для каждого украинца. Новый подход вступает в силу постепенно", — написал Федоров в Twitter.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит и что из себя представляет легендарный полк "Азов".

Также мы сообщали о том, что в каком состоянии в Турции находятся украинские командиры из "Азовстали".