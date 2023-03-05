Китай заметно увеличил военный бюджет "на фоне геополитического напряжения"

Официальный Пекин делает акцент на военной подготовке и готовности оборонной сферы к любым неожиданностям

Китай, недавно предложивший собственный "мирный план" по урегулированию войны в Украине, объявил об увеличении расходов бюджета на армию. Военный бюджет КНР на 2023 год равняется примерно 1,55 трлн юаней (223 млрд долларов). Это на 7,2% больше, чем в прошлом году.

Подробнее об этом сообщает CNN. По словам представителя Всекитайского собрания народных представителей (NPC) Вана Чао, особого внимания таким изменениям в бюджете уделять не стоит, ведь страна все еще демонстрирует в этом направлении "относительно умеренные и разумные темпы роста".

Интересно, что это уже третий год подряд, когда Китай увеличивает бюджет армии более чем на 7%. В этот раз это аргументируют наличием мирового геополитического напряжения, а также гонкой вооружений. Специалисты считают, что модернизация китайской армии и наращивание ее силы может также повлиять на дальнейшее развитие конфликта с Тайванем.

"Вооруженные силы должны интенсифицировать военную подготовку и готовность во всех сферах, разработать новое военно-стратегическое руководство, уделять больше энергии обучению в боевых условиях и прилагать хорошо скоординированные усилия для укрепления военной работы по всем направлениям и сферам", — отчитался об изменениях в бюджете премьер-министр КНР Ли Кецян.

Отметим, что вооруженные силы Китая крупнейшие в мире — по отдельным данным, численность военных может превышать 2,2 млн человек. Также Пекин имеет самый большой в мире военно-морской флот, что не мешает ему и дальше инвестировать в этом направлении.

Следует добавить, что это происходит на фоне утечки информации о возможной продаже оружия властями Китая россии. В Пекине уже выражают недовольство тем фактом, что эта информация стала общедоступной – не в последнюю очередь благодаря влиянию американской стороны.

"Телеграф" также писал, что в США предупредили китайские власти, чем может завершиться подобное сотрудничество с кремлем.