Китай помітно збільшив військовий бюджет "на тлі геополітичної напруги"

Офіційний Пекін робить акцент на військовій підготовці та готовності оборонної сфери до будь-яких несподіванок

Китай, який нещодавно запропонував власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, оголосив про збільшення видатків бюджету на армію. Військовий бюджет КНР на 2023 рік дорівнює приблизно 1,55 трлн юанів (223 млрд доларів). Це на 7,2% більше, аніж попереднього року.

Детальніше про це повідомляє CNN. За словами речника Всекитайських зборів народних представників (NPC) Вана Чао, особливої уваги таким змінам у бюджеті приділяти не варто, адже країна все ще демонструє в цьому напрямку "відносно помірні та розумні темпи зростання".

Цікаво, що це вже третій рік поспіль, коли Китай збільшує бюджет армії на понад 7%. Цього разу це аргументують наявністю світової геополітичної напруги, а також гонкою озброєнь. Спеціалісти ж вважають, що модернізація китайської армії і нарощування її сили може також вплинути на подальший розвиток конфлікту із Тайванем.

"Збройні сили повинні інтенсифікувати військову підготовку та готовність у всіх сферах, розробити нове військово-стратегічне керівництво, приділяти більше енергії навчанню в бойових умовах і докладати добре скоординованих зусиль для зміцнення військової роботи в усіх напрямках і сферах", — відзвітував про зміни в бюджеті прем'єр-міністр КНР Лі Кецян.

Зазначимо, що збройні сили Китаю є найбільшими у світі — за окремими даними, чисельність військових може перевищувати 2,2 млн осіб. Також Пекін має найбільший у світі військово-морський флот, що не заважає йому й далі інвестувати у цьому напрямку.

Слід додати, що це відбувається на фоні витоку інформації про можливий продаж зброї владою Китаю росії. В Пекіні вже висловлюють невдоволення тим фактом, що ця інформація стала загальнодоступною — не в останню чергу завдяки впливу американської сторони.

"Телеграф" також писав, що в США попередили китайську владу, чим може завершитися подібна співпраця із Кремлем.