Китай все ще може почати постачати зброю росії: США зробили крок у відповідь

У США стурбовані початком постачання китайської зброї росії

У США розпочали консультації з іншими союзниками щодо можливості ввести санкції проти Китаю, якщо той почне постачати зброю росії.

Як повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох неназваних американських чиновників, ці консультації мають на меті заручитися підтримкою країн G7 та інших партнерів щодо можливостей введення обмежувальних заходів проти Пекіна.

Які саме обмеження хочуть запровадити США видання не повідомило, крім того, зазначається, що Білий дім та Мінфін країни від коментарів відмовилися.

Останнім часом від посадових осіб Вашингтона неодноразово звучали заяви про те, що Китай не виключив можливості розпочати постачання зброї росії. При цьому там зазначали, що російські військові могли отримати від офіційного Пекіна нелетальну допомогу, на зразок військової форми або бронежилетів.

Крім того, у Держдепі зазначили, що Пекін вкладає мільярди доларів у поширення російської пропаганди по всьому світу.

Після цього США офіційно застерегли Китай від початку постачання зброї росії, а президент Джо Байден повідомив, що відповідь у такому разі неодмінно буде.