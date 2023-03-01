Індія вагається через Україну: стало відомо, у чому вона переконує Китай та росію

Країни "Великої двадцятки" не можуть дійти спільного терміну, який описуватиме війну росії в Україні

Індія хоче переконати Китай та росію підтримати заяву G20 про війну в Україні. Наразі докладається максимум зусиль, щоб подолати розбіжності перед зустріччю міністрів.

Про це пише Bloomberg. Повідомляється, що на минулій зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 не вдалося досягти консенсусу у цьому питанні.

З цієї причини за підсумками зустрічей було опубліковано резюме голови "Великої двадцятки" замість традиційного спільного комюніке. Представники росії та Китаю виступали проти того, щоб війну в Україні називали саме "війною".

Перед зустріччю на брифінгу міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра заявив, що війна в Україні стане однією із тем для обговорення на зустрічі, але вирішувати результат зустрічі глав МЗС Індія не може. Крім того, за кілька годин перед зустріччю МЗС росії висунуло звинувачення до США та ЄС — їх звинувачували у тероризмі та підбурюванні до агресії в Україні.

"Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота відіграє конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні політичному врегулюванню кризи", - заявила прес-секретар міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Примітно, що на торішньому саміті G20 замість терміну "війна росії проти України" використовувався "війна в Україні". Як пояснили в організації, це було зроблено для того, щоб спільну декларацію підписало якнайбільше країн-учасниць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Індія заступилася за росію на саміті "Великої двадцятки". Країна не хоче розглядати додаткові заходи проти росії.