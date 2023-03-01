Индия колеблется из-за Украины: стало известно, в чем она убеждает Китай и россию

Страны "Большой двадцатки" не могут прийти к общему термину, который будет описывать войну россии в Украине

Индия хочет убедить Китай и россию поддержать заявление G20 о войне в Украине. Сейчас прилагается максимум усилий, чтобы преодолеть разногласия перед встречей министров.

Об этом пишет Bloomberg. Сообщается, что на прошлой встрече министров финансов и глав центральных банков G20 не удалось достичь консенсуса в этом вопросе.

По этой причине по итогам встреч было опубликовано резюме главы "Большой двадцатки", вместо традиционного совместного коммюнике. Представители россии и Китая выступали против того, чтобы войну в Украине называли именно "войной".

Перед встречей на брифинге министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что война в Украине станет одной из тем для обсуждения на встрече, но решать результат встречи глав МИД Индия не может. Кроме того, за несколько часов перед встречей МИД россии выдвинуло обвинения к США И ЕС — их обвиняли в терроризме и подстрекательстве к агрессии в Украине.

"Мы надеемся, что международное сообщество играет конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии политическому урегулированию кризиса", — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Примечательно, что на прошлогоднем саммите G20 вместо термина "война россии против Украины" использовался "война в Украине". Как объяснили в организации, это было сделано для того, чтобы совместную декларацию подписало как можно больше стран-участниц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Индия вступилась за россию на саммите "Большой двадцатки".Страна не хочет рассматривать дополнительные меры против россии.