Индия вступилась за россию - СМИ узнали о проблемах в "Большой двадцатке"

Индия не хочет рассматривать дополнительные меры против россии

Индия вслед за Китаем назвала развязанную россией войну "украинским кризисом" не хочет, чтобы G20 обсуждала дополнительные санкции, пока страна главенствует в блоке.

Об этом передает Reuters со ссылкой на шестерых высокопоставленных индийских чиновников.

23 февраля лидеры стран "Большой семерки" (G7) встретятся на полях встречи G20, чтобы обсудить меры против россии, заявил во вторник министр финансов Японии. По словам официальных лиц, принимающих непосредственное участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20, что экономические последствия войны будут обсуждаться, однако Индия не хочет рассматривать дополнительные меры против россии.

"Индия не заинтересована обсуждать или поддерживать какие-либо дополнительные санкции против россии во время G20. Существующие санкции против россии оказывают негативное влияние на мир", — передает агентство слова одного из своих собеседников.

Другой чиновник заявил, что санкции не являются вопросом G20.

"G20 – это экономический форум для обсуждения вопросов роста", – сказал он.

При этом представители индийского правительства, а также министерств финансов и иностранных дел не сразу ответили на запросы о комментариях. Кроме того, в первый день встреч по подготовке коммюнике G20, чиновники пытались найти приемлемое слово для описания российско-украинского конфликта, сообщили делегаты по меньшей мере семи стран, присутствовавших на встречах.

По словам официальных лиц, Индия пыталась достичь консенсуса по поводу этих слов, называя это "кризисом" или "вызовом" вместо "войны", однако к решению так и не пришли. Эти обсуждения были перенесены на 23 февраля, когда министр финансов США Джанет Йеллен примет участие во встречах.

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