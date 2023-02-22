Індія заступилася за росію — ЗМІ дізналися про проблеми у "Великій двадцятці"

Індія не хоче розглядати додаткові заходи проти росії

Індія вслід за Китаєм назвала розв’язану росією війну "українською кризою" і не хоче, щоб G20 обговорювала додаткові санкції, поки країна панує в блоці.

Про це передає Reuters з посиланням на шістьох високопосадовців індійських чиновників.

23 лютого лідери країн "Великої сімки" (G7) зустрінуться на полях зустрічі G20, щоб обговорити заходи проти росії, заявив у вівторок міністр фінансів Японії. За словами офіційних осіб, які беруть безпосередню участь у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20, економічні наслідки війни будуть обговорюватися, проте Індія не хоче розглядати додаткові заходи проти росії.

"Індія не зацікавлена обговорювати або підтримувати будь-які додаткові санкції проти росії під час G20. Існуючі санкції проти росії мають негативний вплив на світ", — передає агентство слова одного зі своїх співрозмовників.

Інший чиновник заявив, що санкції не є питанням G20.

"G20 – це економічний форум для обговорення питань зростання", – сказав він.

При цьому представники індійського уряду, а також міністерств фінансів та закордонних справ не одразу відповіли на запити щодо коментарів. Крім того, у перший день зустрічей з підготовки комюніке G20 чиновники намагалися знайти прийнятне слово для опису російсько-українського конфлікту, повідомили делегати щонайменше семи країн, які були присутні на зустрічах.

За словами офіційних осіб, Індія намагалася досягти консенсусу з приводу цих слів, називаючи це "кризою" або "викликом" замість "війни", проте до рішення так і не дійшли. Ці обговорення було перенесено на 23 лютого, коли міністр фінансів США Джанет Йеллен візьме участь у зустрічах.

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