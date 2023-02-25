Китайська допомога зброєю для росії: у США попередили Піднебесну про відповідальність

Китай росії поки що летальних товарів не відправляв

Питання постачання зброї з Китаю до росії залишається відкритим. Американські ЗМІ повідомляють про можливість відправлення в рф дронів і боєприпасів.

Про це пише Politico. Повідомляється також, що в Китаї розглядають відправку стрілецької зброї. Поставок не було, але у США стурбовані ситуацією.

Зазначається, що відправка росії зброї Китаєм може змінити бойові дії і викликати перевагу в бік рф. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC сказав, що не очікує від Китаю такого кроку, але у США відреагують на такий вчинок. "Ми відповімо", — сказав Байден, додавши, що інші країни отримали санкції після підтримки росії. Уряд Китаю попереджено про наслідки допомоги рф ще пів року тому.

Постачання товарів подвійного призначення в росію від Китаю відслідковувалися кілька місяців. Раніше в США наклали санкції на китайську компанію, яка передавала супутникові знімки до росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хоч про постачання летальної зброї до рф нічого не відомо, Китай може допомагати країні-агресору по-іншому. Йдеться про передачу бронежилетів або, наприклад, форми.