Китай все еще может начать поставлять оружие россии: США сделали ответный шаг

В США обеспокоены началом поставок китайского оружия россии

В США начали консультации с другими союзниками относительно возможности ввести санкции против Китая, если тот начнет поставлять оружие россии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников, эти консультации ставят целью заручиться поддержкой стран G7 и других партнеров относительно возможностей введения ограничительных мер против Пекина.

Какие именно ограничения хотят ввести США издание не сообщило, кроме того отмечается, что Белый дом и Минфин страны от комментариев отказались.

В последнее время от должностных лиц Вашингтона неоднократно звучали заявления о том, что Китай полностью не исключил возможности начать поставки оружия россии. При этом там отмечали, что российские военные могли получить от официального Пекина нелетальную помощь, вроде военной формы или бронежилетов.

Кроме того в Госдепе отметили, что Пекин вкладывает миллиарды долларов в распространение российской пропаганды по всему миру.

После этого США официально предостерегли Китай от начала поставок оружия россии, а президент Джо Байден сообщил, что ответ в таком случае непременно последует.