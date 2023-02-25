Китайская помощь оружием для россии: в США предупредили Поднебесную об ответственности

Китай россии пока летальных товаров не отправлял

Вопрос поставок оружия из Китая в россию остается открытым. Американские СМИ сообщают о вероятности отправки в рф дронов и боеприпасов.

Об этом пишет Politico. Сообщается также о том, что в Китае рассматривают отправку стрелкового оружия. Поставок не было, но в США обеспокоены ситуацией.

Отмечается, что отправка россии оружия Китаем может изменить боевые действия и вызвать перевес в сторону россии. Президент США Джо Байден в интервью ABC сказал, что не ожидает от Китая такого шага, но в США отреагируют на подобный поступок. "Мы ответим", — сказал Байден, добавив, что другие страны получили санкции после поддержки россии. Правительство Китая предупреждено о последствиях помощи россии еще полгода назад.

Поставки товаров двойного назначения в россию от Китая отслеживались несколько месяцев. Ранее в США наложили санкции на китайскую компанию, передававшую спутниковые снимки в россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хоть о поставках летального оружия в россию ничего не известно, Китай может помогать стране-агрессору по-другому. Речь идет о передаче бронежилетов или, например, формы.