Опасается за свой "нейтралитет": Китай разозлился на россию из-за утечки важной информации

Китай понимает, что подобная информация разрушит образ страны как "нейтрального посредника"

В Пекине разозлились из-за того, что его частные дискуссии с москвой о продаже оружия подхватили Соединенные Штаты Америки, после чего огласили их.

Как сообщило издание The Economist, Китай планировал, что любая поддержка россии с его стороны должна была остаться в тайне, ведь официально он якобы занимает позицию нейтралитета. Главным опасением со стороны Пекина стало то, что публичная поддержка вторгшейся в Украину российской федерации подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. Именно на этой позиции китайская сторона в очередной раз отмечала в своем "мирном плане", обнародованном к годовщине российского нападения на Украину, 24 февраля.

Кроме того, всплывшая информация о помощи россии может еще больше отравить отношения Китая с Америкой, а также повлечь за собой негативную реакцию Европы в целом.

Стоит напомнить, что несколькими неделями ранее представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после заседания Совета Европейского Союза в Брюсселе выступил с громким заявлением, предупредив Китай о возможных последствиях из-за его военной помощи стране-агрессору. По его словам, если Пекин все же начнет продавать рф оружие, таким образом он пересечет "красную линию" в их двусторонних отношениях.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как на годовщину широкомасштабного вторжения в Украину Китайская Народная Республика (КНР) опубликовала так называемый "мирный план" из 12 пунктов, который якобы призван остановить российско-украинскую войну.