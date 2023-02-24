Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов поделился своими прогнозами по будущему Украины и россии

Украина ведет справедливую войну по обороне своей страны и восстановлению территориальной целостности. Цели Украины публичны и изложены в плане Владимира Зеленского "Формула мира из 10 шагов". Этот план фактически поддержан подавляющим большинством стран мира во время голосования в ООН 23 февраля 2023 года.

Украину поддерживает коалиция союзников, которые предоставляют финансовую и военную помощь и заявляют о решимости продолжать поддержку до нашей победы.

В перспективе этого года – наступательные операции Украины и улучшение переговорных позиций для дипломатов. Перспективы для россии – рост напряжения в элитах и приход к пониманию, что для будущего рф более выгодны – смена режима и смена политики, отказ от претензий на контроль Украины. К сожалению, этот процесс может занять долгое время – и это время будет оплачено новыми многочисленными жертвами и потерями.

Параллельно с выполнением своего мирного плана, Украина продолжает работу по получению членства в ЕС и НАТО, а это – гарантии экономического роста и безопасности.