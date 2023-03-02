Войну россии против Украины на саммите решили называть "войной в Украине" из-за позиции некоторых государств

В четверг, 2 марта, в Индии состоялась встреча министров иностранных дел "Большой двадцатки". Как заявлял накануне представитель МИД Индии Винай Кватра, война россии против Украины должна была стать важной частью саммита.

Впрочем, главы Министерств иностранных дел "Большой двадцатки" приняли итоговый документ на саммите глав МИД G20 — он заключен без позиции в отношении Украины из-за претензий россии и Китая, сообщает Bloomberg.

Участие в саммите принимают представители 40 делегаций – среди них министр иностранных дел государства-террориста России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Кроме российско-украинской войны, главы ведомств обсуждают криптовалюты и терроризм.

Напомним, что во время саммита министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к главе МИД россии Сергею Лаврову с требованием закончить войну на территории Украины. Однако лавров что-то записал и отмахнулся рукой. На этом саммите Индия пыталась убедить россию и Китай прийти к консенсусу и наконец присоединиться к общему решению по Украине, однако этого не удалось сделать, как и на прошлой встрече "Большой двадцатки".