Во время саммита россия и Китай блокировали предложения западных стран

Из-за определенных разногласий по поводу российско-украинской войны, организованный Индией саммит "Большой двадцатки" (G20), участие в котором приняли министры финансов и руководители центральных банков, вероятно, завершится без общего коммюнике.

Как пишет Reuters, Соединенные Штаты Америки совместно со своими союзниками приняли непоколебимую позицию по осуждению рф из-за ее вторжения в Украину, однако российская и китайская делегации выступили просто.

Кроме того, страна-организатор, председательствующая в этом году в "Большой двадцатке", выступила с настойчивой просьбой относительно того, чтобы не употреблять слово "война" в коммюнике. Именно Индия отмечает свою нейтральную позицию относительно российского вторжения в Украину, отказываясь прямо обвинить агрессора. Более того, страна поддерживает свое решение увеличением закупок нефти в рф.

Также отмечается, что во время саммита G20, который стартовал 23 февраля, как Индия, так и Китай стали странами, что подавляющим большинством голосов поддержали требование к россии о выводе ее войск с украинских территорий и прекращении боевых действий.

Помимо стран Большой двадцатки в блок G20 входят еще и Австралия, Бразилия, а также Саудовская Аравия.

Высокопоставленные собеседники в G20 отметили, что переговорный процесс по коммюнике был крайне тяжелым, ведь россия совместно с Китаем игнорировали любые предложения по нему со стороны других стран.

"Если не будет сюрприза в последние минуты, то консенсус по поводу коммюнике, скорее всего, не состоится и встреча, вероятно, завершится заявлением стороны, которая заключает обсуждение по этому поводу", — добавили источники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году Индия, якобы сохраняющая нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину, приняла решение не проводить ежегодный личный саммит с президентом рф владимиром путиным из-за его ядерных угроз в адрес Украины.