Войну россии против Украины на саммите решили называть "войной в Украине" из-за позиции некоторых государств

У четвер, 2 березня в Індії відбулася зустріч міністрів закордонних справ "Великої двадцятки". Як заявляв напередодні очільник МЗС Індії Вінай Кватра, війна рф проти України мала стати важливою частиною саміту.

Утім очільники Міністерств закордонних справ "Великої двадцятки" ухвалили підсумковий документ на саміті глав МЗС G20 — він укладений без позиції щодо України через претензії росії та Китаю, повідомляє

Участь у саміті беруть представники 40 делегацій – серед них міністр закордонних справ держави-терориста росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Окрім російсько-української війни очільники відомств обговорюють планували обговорити криптовалюти та тероризм.

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