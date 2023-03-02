Саміт G20 в Індії: лаврова відчитали, але він встиг нахамити

лавров послухав звернення своїй колеги щодо припинення війни, а потім махнув рукою

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на саміті G20 в Індії звернулася до глави МЗС росії сергія лаврова, відомого своїми безглуздими висловлюваннями, і закликала закінчити війну на території України.

Як повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, Бербок заявила лаврову, що росія має припинити війну, припинити порушувати міжнародні правила та припинити бомбардувати українські міста та мирних жителів.

"Ми віримо в мультилатералізм. Закінчуйте цю війну, припиняйте порушувати міжнародний порядок", — сказала міністр закордонних справ Німеччини своєму "колегі".

Бербок також наголосила, що цього разу лавров вислухав її промову до кінця, бо на минулій зустрічі міністрів закордонних справ G-20 на Балі минулого року він покинув залу ще до виступу МЗС Німеччини.

Своєю чергою сергій лавров уважно вислухав виступ Бербок, зробив кілька нотаток і в якийсь момент просто махнув рукою.

Пізніше у російському пропагандистському Telegram-каналі агентства РИА-Новости опублікували реакцію лаврова. Після слів Анналени Бербок він ніяк не прокоментував заклики зупинити війну, а натомість вирішив вибачитися за поведінку західних делегацій.

"Хотів би принести Індії вибачення за непотрібну поведінку західних делегацій, які перетворили роботу на балаган", — заявив він.

Зазначимо, що 2 березня у столиці Індії Нью-Делі проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки". Участь братимуть близько 40 делегацій. На зустрічі також присутні МЗС росії сергій лавров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2023 року сергій лавров зробив абсурдну заяву, порівнявши росіян з жертвами Голокосту.