Саммит G20 в Индии: лаврова отчитали, но он успел нахамить

лавров послушал обращение своей коллеги о прекращении войны, а затем махнул рукой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на саммите G20 в Индии обратилась к главе МИД рф сергею лаврову, известному своими нелепыми высказываниями, и призвала закончить войну в Украине.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, Бербок заявила лаврову, что россия должна прекратить войну, не нарушать международные правила и прекратить бомбить украинские города и мирных жителей.

"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный порядок", — сказала министр иностранных дел Германии своему "коллеге".

Бербок также подчеркнула, что на сей раз лавров выслушал ее речь до конца, хотя на прошлой встрече министров иностранных дел G20 на Бали в прошлом году он покинул зал еще до выступления главы МИД Германии.

В свою очередь сергей лавров внимательно выслушал выступление Бербок, сделал несколько заметок и в какой-то момент просто махнул рукой.

Позже в Telegram-канале российского пропагандистском агентства РИА "Новости" опубликовали реакцию лаврова. После слов Анналены Бербок он никак не прокомментировал призывы остановить войну, а вместо этого решил "извиниться" за поведение западных делегаций.

"Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение западных делегаций, которые превратили работу в балаган", — заявил он.

Отметим, что 2 марта в столице Индии Нью-Дели проходит встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в которой участвуют около 40 делегаций.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 сергей лавров сделал абсурдное заявление, сравнив россиян с жертвами Холокоста.