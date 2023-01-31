лаврову через Египет передали послание от США: он рассказал, о чем шла речь

Послание было передано через главу МИД Египта Самеха Шукри

В россии в очередной раз пожаловались на Запад Там возмутились, что стране-агрессору указали, что она должна убраться с территории Украины.

Глава российского МИД сергей лавров утверждает, что на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри тот передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины.

"Мы всегда говорили, что россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что россия должна прекратить, россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", — рассказал лавров.

По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал. Однако, по мнению Лаврова, ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда находился в Республике Корея.

"Он в одном из своих выступлений сказал, что россия должна проиграть, россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть, он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки", — говорит лавров.

Напомним, ранее мы писали о том, что лавров выступил с новой угрозой Украине.

Также мы сообщали о том, что лавров поехал договариваться о безвизе с крохотной страной в Африке.

Добавим, что пребывая в дипломатической изоляции, кремль отправил лаврова в африканское турне. Так, например, он посетил Эритрею, зде последние выборы в парламент состоялись в 1994 году. Тамошний президент сам себя назначил на пожизненный срок и с тех пор в стране вообще нет выборов главы государства. А королевством Эсватини (бывший Свазиленд), которое тоже посетил лавров, король Мсвати III правит уже 36 лет. Политических партий в стране нет, а любая оппозиция душится в зародыше. "Оплоты демократии", нечего сказать. И вот с такими государствами пытается дружить россия, не считая Северной Кореи и Ирана.