лаврову через Єгипет передали послання від США: він розповів, про що йшлося

Послання було передано через главу МЗС Єгипту Самеха Шукрі

Там обурилися, що країні-агресору вказали, що вона має забратися з території України.

Глава російського МЗС сергій лавров стверджує, що під час зустрічі з єгипетським колегою Самехом Шукрі той передав йому послання від держсекретаря США Ентоні Блінкена з приводу України.

"Ми завжди говорили, що росія готова вислухати будь-яке серйозне, я це слово підкреслю, пропозицію, яка спрямована на врегулювання всієї нинішньої ситуації в її всеосяжному контексті. У зв’язку з цим ми почули в чергове, передане через пана міністра послання, про те, що росія має припинити, росія має піти, і тоді все буде добре", — розповів лавров.

За його словами, другу частину цього призову Блінкен не передав. Однак, на думку Лаврова, її виклав генсек НАТО Єнс Столтенберг, коли перебував у Республіці Корея.

"Він в одному зі своїх виступів сказав, що росія має програти, росія має бути переможена, а Захід не може допустити, щоб програла Україна, тому що тоді програє Захід. І програє, сказав Столтенберг, увесь світ. Тобто він взяв на себе сміливість говорити не лише від імені трьох десятків членів Північноатлантичного альянсу, а й від усіх інших країн світу, Азії, Африки та Латинської Америки», — каже лавров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лаврів виступив із новою загрозою Україні.

Також ми повідомляли про те, що лаврів поїхав домовлятися про безвіз з крихітною країною в Африці.