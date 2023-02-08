Африка и россия намерены налаживать сотрудничество в бизнес-сфере и области медицины

В то время, пока Владимир Зеленский выступает перед британским парламентом и планирует встретиться с лидерами Германии и Франции, российские дипломаты тоже налаживают международные контакты. Глава российского МИД сергей лавров путешествует по Африке.

Внимательные пользователи соцсети заметили поразительное сходство между президентом Мавритании М.Ульд Шейхом аль-Газуани и российским дипломатом, передает "Телераф". Комментаторы высмеяли попытку россии заручиться поддержкой арфиканских стран вместо стран Европы.

В среду, 8 февраля глава российского МИД сергей лавров приехал в город Нуакшот в Мавритании. Он встретился с президентом африканкой страны М.Ульд Шейхом аль-Газуани и обсудил сотрудничество с россией. Как сообщают российские СМИ, страны заинтересованы в прямых контактах между бизнес-структурами двух стран.

Также лавров заявил, что Мавритания и россия будут сотрудничать в сфере рыболовства, а летом пройдет экономический форум "Африка-россия", на котором страны будут делиться опытом друг с другом. Помимо этого, россия хочет сотрудничать с Африкой в сфере здравоохранения.

"Помимо этого, конечно же, хотим диверсифицировать наши связи, распространить их на другие сферы, прежде всего в области добычи полезных ископаемых, здравоохранение", — сказал сергей лавров.

Комментаторы под совместным фото представителей двух разных стран отметили невероятное сходство лаврова и президента Мавритании. А некоторые высказали мнение о том, что лучший союзник для россии — это гиены.

Поражает только одно – как можно быть таким уродом. Ну такое уж чудовище, этот лавров.

Гиены ваши союзники.

Будут в общей конюшне, как близнецы.

Народная мудрость гласит: как свинья на коня, только шерсть не такая.

Не похожи. Мавр младше и симпатичнее грустного коня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия договаривается о безвизе с крохотной страной в Африке. Президент в этой стране не менялся уже 20 лет.