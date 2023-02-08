Африка та росія мають намір налагоджувати співпрацю у бізнес-сфері та галузі медицини

У той час, поки Володимир Зеленський виступає перед британським парламентом і планує зустрітися з лідерами Німеччини та Франції, російські дипломати також налагоджують міжнародні контакти. Глава російського МЗС сергій лавров подорожує Африкою.

Уважні користувачі соцмережі помітили разючу схожість між президентом Мавританії М.Ульд Шейхом аль-Газуані та російським дипломатом, передає "Телераф". Коментатори висміяли спробу росії заручитися підтримкою арфікських країн замість країн Європи.

У середу, 8 лютого, глава російського МЗС сергій лавров приїхав до міста Нуакшот у Мавританії. Він зустрівся з президентом африканкою країни М.Ульдом Шейхом аль-Газуані та обговорив співпрацю з росією. Як повідомляють російські ЗМІ, країни зацікавлені у прямих контактах між бізнесовими структурами двох країн.

Також лавріо заявив, що Мавританія та росія співпрацюватимуть у сфері рибальства, а влітку пройде економічний форум "Африка-росія", на якому країни ділитимуться досвідом одна з одною. Окрім цього, росія хоче співпрацювати з Африкою у сфері охорони здоров’я.

"Окрім цього, звичайно ж, хочемо диверсифікувати наші зв’язки, поширити їх на інші сфери, насамперед у галузі видобутку корисних копалин, охорони здоров’я", — сказав сергій лавров.

Коментатори під спільним фото представників двох різних країн відзначили неймовірну схожість лаврова та президента Мавританії. А дехто висловив думку про те, що найкращий союзник для росії — це гієни.

Вражає лише одне – як можна бути таким виродком. Ну, таке вже чудовисько, цей лавров.

Гієни ваші союзники.

Будуть у спільній стайні, як близнюки.

Народна мудрість каже: як свиня на коня, тільки шерсть не така.

Не схожі. Мавр молодший і симпатичніший за сумного коня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія домовляється про безвіз з крихітною країною в Африці. Президент у цій країні не змінювався вже 20 років.