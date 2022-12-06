"Мівіна" на Банковій, самміт G20 та ідеї Зеленського: про що розповів речник президента у своєму інтерв'ю

Представник українського лідера прокоментував найцікавіші теми які стосуються Зеленського

Прессекретар президента України Сергій Никифоров дав нове інтерв'ю для агентства "Інтерфакс-Україна", в якому відповів на запитання щодо майбутніх планів лідера держави Володимира Зеленського, про те, що змінилося в роботі його оточення після повномасштабного вторгнення росії та чи варто чекати на пресконференцію гаранта за підсумками року. Також не залишили без уваги ймовірність поїздки на саміт "Великої двадцятки" і ставлення президента до опозиційних росЗМІ.

"Телеграф" зібрав найцікавіші тези Никифорова, які він озвучив у новому інтерв'ю.

Про зміни в роботі з початком вторгнення

Усе перевернулося з ніг на голову. Я переїхав жити на роботу. Умови аскетичні, але найнеобхідніше було: душ – у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке – з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду. Нас там було чимало. Моя кімната була через дві двері від президента.

Їжа: спочатку харчування було не дуже якісним. Розбавляли "Мівіну" навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась.

Про ідеї Зеленського

З першого дня війни він двічі на добу – уранці і ввечері – звертався до людей. Наразі лише за підсумками дня. За весь цей час лише одного разу його звернення було перенесено з вечора на наступний ранок. Та й то це було пов'язане не з якоюсь його поїздкою країною, а з тим, що того вечора він мав захід з іноземними гостями, про яких за заходами безпеки не можна було повідомляти.

Це його рішення (сама ідея з цими щоденними зверненнями — ред.). У принципі більшість рішень, які наразі знайшли відгук, – це ідеї президента: і посил його промов, звернень, і навіть вибір футболок з тієї чи іншої нагоди.

Про те, чому більшість інтерв’ю – саме західним журналістам

Це пов’язане з тим, що інтерв'ю президента стали елементом зовнішньої політики України. Головна запорука нашої боротьби та успіху – це сміливість та самовідданість наших солдатів, але в них мають бути інструменти. Вони повинні мати зброю, щоб захищати свою країну. На жаль, ситуація наразі така, що ми дуже залежні від постачання зброї. Ми її або беремо, або купуємо в партнерів. Тому президент наразі більше спілкується із західними журналістами.

Крім того, є пряма залежність від його спілкування з аудиторією західних країн, яка впливає на свою владу, – і нам надають засоби для захисту нашої території та суверенітету.

Про те, чи буде пресконференція Зеленського з підсумками року

Звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки. Якщо ми організовуємо класичну пресконференцію з відкритою акредитацією, це автоматично означає, що має бути абсолютно безпечне місце проведення – як тоді в метро, пам'ятаєте? А таких місць – годі знайти. Їх, по суті, немає.

Крім жартів, зараз безпека – це одна з головних умов.

Про реакцію на журналістські розслідування щодо оточення Зеленського

Після всіх цих розслідувань спілкування президента із пресою, як відомо, не було. Але так, найімовірніше, це пресу цікавитиме рано чи пізно. Звісно, на всі запитання треба відповідати. Ми ж не модеруємо ці питання (на майбутній пресконференції – Ред.), ніяк їх не узгоджуємо. Будь ласка.

Про ставлення Зеленського до російських опозиційних ЗМІ

Яке ставлення? Ну дивіться: ми ж як країна зацікавлені, щоб із тієї сторони в нас було якнайбільше союзників. Нехай навіть якщо вони нам не подобаються, нехай вони ситуативні або до них багато запитань. Але треба мислити прагматично. Тому що, як говорить сам президент, ніхто не впливає на Путіна більше за його населення. Тому рано чи пізно буде спілкування, але жодних конкретних планів із цього приводу поки що немає.

Про можливість поїздки на саміт G20

Якби ми знали, що на G20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад виключення росії чи ще щось інше дуже важливе, то так – шанс того, що президент міг би туди поїхати, був.

Нагадаємо, що раніше "Телеграфу" вдалося обговорити низку питань із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком. Зокрема, піднімалися теми переговорів, допомоги Україні, ймовірний напад Білорусі, визнання росії державою-терористом тощо.