"Мивина" на Банковой, саммит G20 и идеи Зеленского: о чем рассказал спикер президента в своем интервью

Представитель украинского лидера прокомментировал интересные темы, касающиеся Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров дал новое интервью для агентства "Интерфакс-Украина", в котором ответил на вопрос о будущих планах лидера государства Владимира Зеленского, о том, что изменилось в работе его окружения после полномасштабного вторжения россии и стоит ли ждать пресс-конференции гаранта по итогам года. Также не обошли вниманием и вероятность поездки на саммит "Большой двадцатки" и отношение президента к оппозиционным росСМИ.

"Телеграф" собрал наиболее интересные тезисы Никифорова, которые он озвучил в новом интервью.

Об изменениях в работе с началом вторжения

Все перевернулось с ног на голову. Я переехал жить на работу. Условия аскетические, но необходимо было: душ – в коридоре, маленькие комнатки с низкими потолками. Все такое – из прошлого, одновременно чистенько и аккуратно. Металлопластиковые двери и красивые светодиодные лампы придавали более современный вид. Нас там было много. Моя комната была через две двери от президента.

Еда: поначалу питание было не очень качественным. Разбавляли "Мивину" даже не горячей, а теплой водой, поэтому она как следует не размокала. Но это буквально первые дни, потом постепенно с едой ситуация улучшалась.

Об идеях Зеленского

С первого дня войны он дважды в сутки – утром и вечером – обращался к людям. Пока только по итогам дня. За все это время только однажды его обращение было перенесено с вечера на следующее утро. Да и то это было связано не с какой-то его поездкой по стране, а с тем, что в тот вечер он имел мероприятие с иностранными гостями, о которых по мерам безопасности нельзя было сообщать.

Это его решение (сама идея с этими ежедневными обращениями — ред.). В принципе большинство решений, которые нашли отзыв, – это идеи президента: и посыл его речей, обращений, и даже выбор футболок по тому или иному случаю.

О том, почему большинство интервью – именно западным журналистам

Это связано с тем, что интервью президента стали элементом внешней политики. Главный залог нашей борьбы и успеха – смелость и самоотверженность наших солдат, но у них должны быть инструменты. Они должны иметь оружие для защиты своей страны. К сожалению, ситуация сейчас такова, что мы очень зависимы от поставки оружия. Мы ее либо берем, либо покупаем у партнеров. Поэтому президент больше общается с западными журналистами.

Кроме того, есть прямая зависимость от его общения с аудиторией западных стран, которая влияет на свою власть – и нам предоставляют средства защиты нашей территории и суверенитета.

О том, будет ли пресс-конференция Зеленского по итогам года

Конечно, будет. Но пока каких-либо конкретных планов нет. Есть очень много вопросов безопасности. Если мы организовываем классическую пресс-конференцию с открытой аккредитацией, это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место проведения – как тогда в метро, помните? А таких мест – не найти. Их, в сущности, нет.

Кроме шуток, сейчас безопасность – это одно из главных условий.

О реакции на журналистские расследования по окружению Зеленского

После всех этих расследований общения президента с прессой, как известно, не последовало. Но да, вероятнее всего, это прессу будет интересовать рано или поздно. Конечно, на все вопросы нужно отвечать. Мы же не модерируем эти вопросы (на предстоящей пресс-конференции – Ред.), никак их не согласовываем. Пожалуйста.

Об отношении Зеленского к российским оппозиционным СМИ

Какое отношение? Ну, смотрите: мы же как страна заинтересованы, чтобы с той стороны у нас было как можно больше союзников. Пусть даже если они нам не нравятся, пусть они ситуативны или к ним много вопросов. Но нужно мыслить прагматично. Потому что, как говорит сам президент, никто не влияет на Путина больше его населения. Поэтому рано или поздно будет общение, но никаких конкретных планов на этот счет пока нет.

О возможности поездки на саммит G20

Если бы мы знали, что на G20 будет принято какое-то решение, которое нам очень поможет, например исключение России или еще что-то очень важное, то да – шанс того, что президент мог бы туда поехать, был.

Напомним, что ранее "Телеграфу" удалось обсудить ряд вопросов с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. В частности, поднимались темы переговоров, помощи Украине, вероятное нападение Беларуси, признание россии государством-террористом и т.д.