В США могут запретить не только TikTok, но и все российские и китайские приложения – пойдут ли на это в Украине?

Китай обвинил США в "глупых" репрессиях

Когда-то TikTok был развлекательным приложением для молодежи. Но сейчас Еврокомиссия, США, Канада и Европарламент предполагают, что китайское приложение может представлять угрозу национальной безопасности. С недавних пор сотрудникам запрещено использовать TikTok на служебных смартфонах. В настоящее время социальная сеть находится под обновленным контролем.

28 февраля Белый дом предоставил федеральным агентствам 30 дней на удаление программы. Более того, сообщается о планах внести законопроект, который может запретить TikTok по всей стране также и на частных смартфонах. Авторы предлагают наложить санкции на TikTok и компанию ByteDance, которой принадлежит соцсеть. Что интересно, запрет может коснуться приложений любых социальных сетей, подконтрольных Китаю и россии или находящихся под их влиянием. Правительство опасается, что эти страны могут использовать свои интернет-платформы для доступа к данным американских пользователей.

Подозрения усилились осенью после отчетов о том, что ByteDance неоднократно получала доступ к данным пользователей США и планировала использовать TikTok для отслеживания местонахождение конкретных американских граждан (в том числе журналистов Forbes).

Американцы ведут борьбу с TikTok уже много лет

Еще в сентябре 2020 года в СМИ активно обсуждали конфликт между США и популярной социальной сетью – TikTok. Уже тогда приложение подозревалось в передаче персональных данных американских граждан китайскому правительству.

Летом 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приложение должно было быть запрещено на территории США. Но позже сделка затормозила, поскольку китайский владелец приложения успешно подал судебные тяжбы. Правительство США решило отложить запрет мобильного приложения и начать многоуровневую проверку угрозы нацбезопасности. В июне 2021 года Белый дом Байдена упразднил распоряжение Трампа. На фоне последних событий разговоры о недоверии к Китаю в очередной раз возобновились.

Китай возмущен такими обвинениями

На прессбрифинге, 28 февраля, МИД Китая обвинил правительство США в злоупотреблении государственными властями.

"Насколько неуверенной в себе может быть величайшая супердержава мира, чтобы бояться такого любимого приложения молодежи?" Именно так ответила спикер МИД Китая Мао Нин. По ее словам, правительство США "преувеличивает концепцию национальной безопасности и злоупотребляет государственными властями для подавления иностранных компаний. Мы решительно выступаем против этих неправильных действий".

Не Китай ли запретил Facebook, Google и другие иностранные технологические компании?

Известно, что ChatGPT, разработанный стартапом OpenAI при поддержке Microsoft, официально не доступен в Китае. Хотя некоторые интернет-пользователи смогли получить к нему доступ через сервисы VPN.

" Мы с самого начала понимали, что ChatGPT никогда не попадет в Китай из-за проблем с цензурой, и Китаю понадобятся собственные версии ChatGPT", — сказал один из руководителей ведущей технологической компании.

Это не первый случай, когда Китай блокирует иностранные порталы или приложения.

Так ранее Пекин запретил десятки известных американских веб-сайтов и приложений: в 2009-2010 годах он заблокировал Google, Facebook, YouTube и Twitter. В 2018-2019 годах были запрещены Reddit и Википедия.

Возможен ли запрет TikTok в Украине?

Пока в Украине не обвиняют приложение в посягательстве на национальную безопасность. Более того, соцмедийным приложением пользуются некоторые политические деятели. Таким образом Виталий Кличко является одним из политиков-первопроходцев в TikTok. Кроме него пользователями приложения являются Виталий Ким, Олег Ляшко, Ирина Верещук, Алексей Гончаренко и другие.

Несмотря на это, дискуссии о безопасности приложения велись и у нас. На сайте президента не раз появлялись петиции с требованием запретить TikTok в Украине. Противники применения считают, что платформа якобы "распространяет дезинформацию" и в целом плохо влияет на общество. Однако ни одна инициатива не получила достаточно подписей.

Наибольшее количество вопросов к приложению возникло в 2021 году. Тогда в лицее Боярки две семиклассницы отравились препаратом, в результате чего один ребенок погиб. Правоохранители сообщили, что ученицы "насмотрелись видео в TikTok типа: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддержал инициативу запретить приложение. По его словам, у TikTok нет механизма контроля деструктивного контента. Он объяснил, что соответствующая практика есть и в других странах. Например, в Италии соцсеть заблокирована для тех пользователей, чей возраст невозможно точно определить.

Как поступают с TikTok в других странах?

Уже два года, как TikTok запрещено использовать в правительственных смартфонах в Эстонии. Запрещено использовать приложение на служебных смартфонах в некоторых учреждениях также в Германии.

Вполне возможно, что после недавних решений в ЕС, США и Канаде к запрету присоединятся другие страны. В начале февраля министерке юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель пришлось извиняться за то, что она на время установила приложение и подверглась шквалу критики из-за опасений относительно безопасности.

А другие страны уже пошли и на такой кардинальный шаг, как полный запрет. На Тайване такое решение было принято в прошлом декабре. На острове видят в приложении инструмент для достижения политических целей Пекина установить контроль над Тайванем. Политическая основа имеет также запрет приложения в Индии, где в 2020 году был запрещен ряд китайских программ из-за споров с северным соседом.

Кроме того, о запрете TikTok размышляет радикальное исламское движение "Талибан", контролирующее власть в Афганистане. Там опасаются, что это и другие подобные приложения "сводят молодежь с праведного пути".