У США можуть заборонити не тільки TikTok, а й всі російські та китайські додатки - чи підуть на це в Україні?

Китай звинуватив США в "нерозумних" репресіях

Колись TikTok був лише розважальним застосунком для молоді. Та зараз Єврокомісія, США, Канада та Європарламент припускають, що китайський додаток може нести загрозу для національної безпеки. Від недавнього часу співробітникам заборонено використовувати TikTok на службових смартфонах. Нині соціальна мережа перебуває під поновленим контролем.

28 лютого Білий дім надав федеральним агентствам 30 днів на видалення програми. Ба більше, повідомляється про плани внести законопроєкт, який може заборонити TikTok по всій країні також і на приватних смартфонах. Автори пропонують накласти санкції на TikTok і компанію ByteDance, якій належить соцмережа. Що цікаво, заборона може торкнутися додатків будь-яких соціальних мереж, підконтрольних Китаю та росії, або які перебувають під їхнім впливом. Уряд побоюється, що ці країни можуть використовувати свої інтернет-платформи для доступу до даних американських користувачів.

Підозри посилилися восени після звітів про те, що ByteDance неодноразово отримувала доступ до даних користувачів США та планувала використовувати TikTok для відстеження місцезнаходження конкретних американських громадян (зокрема журналістів Forbes).

Американці ведуть боротьбу з TikTok вже багато років

Ще у вересні 2020 року у ЗМІ активно обговорювали конфлікт між США та популярною соціальною мережею – TikTok. Вже тоді застосунок підозрювали у передачі персональних даних американських громадян китайському уряду.

Влітку 2020 тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого застосунок мав бути заборонений на території США. Та пізніше угода загальмувала, оскільки китайський власник додатка успішно подав судові позови. Уряд США вирішив відкласти заборону мобільного застосунку та почати багаторівневу перевірку щодо загрози нацбезпеці. У червні 2021 року Білий дім Байдена скасував розпорядження Трампа. На тлі останніх подій розмови про недовіру до Китаю вкотре поновилися.

Китай обурений такими звинуваченнями

На пресбрифінгу, 28 лютого, МЗС Китаю звинуватило уряд США у зловживанні державною владою.

"Наскільки невпевненою в собі може бути найбільша супердержава світу, щоб боятися такого улюбленого додатка молоді?" Саме так відповіла речниця МЗС Китаю Мао Нін. За її словами, уряд США "перебільшує концепцію національної безпеки та зловживає державною владою для придушення іноземних компаній. Ми рішуче виступаємо проти цих неправильних дій".

Чи не Китай заборонив Facebook, Google та інші іноземні технологічні компанії?

Відомо, що ChatGPT, розроблений стартапом OpenAI за підтримки Microsoft, офіційно не доступний в Китаї. Хоча деякі інтернет-користувачі змогли отримати до нього доступ через сервіси VPN.

"Ми з самого початку розуміли, що ChatGPT ніколи не потрапить до Китаю через проблеми з цензурою, і Китаю знадобляться власні версії ChatGPT", — сказав один з керівників провідної технологічної компанії.

Це не перший випадок коли Китай блокує іноземні портали або додатки.

Так, раніше Пекін заборонив десятки відомих американських веб-сайтів і додатків: у 2009-2010 роках він заблокував Google, Facebook, YouTube і Twitter. У 2018-2019 роках були заборонені Reddit і Вікіпедія.

Чи можлива заборона TikTok в Україні?

Наразі в Україні не звинувачують застосунок у посяганні на національну безпеку. Щобільше, соцмедійним додатком користуються деякі політичні діячі. Так, Віталій Кличко є одним із політиків-першопрохідців у TikTok. Окрім нього користувачами застосунку є Віталій Кім, Олег Ляшко, Ірина Верещук, Олексій Гончаренко та інші.

Попри це дискусій щодо безпечності застосунку велися й у нас. На сайті президента неодноразово з’являлися петиції з вимогою заборонити TikTok в Україні. Противники застосунку вважають, що платформа нібито "поширює дезінформацію" та й загалом погано впливає на суспільство. Однак жодна ініціатива не отримала достатню кількість підписів.

Найбільша кількість питань до застосунку виникла у 2021 році. Тоді у ліцеї Боярки дві семикласниці отруїлися препаратом, внаслідок чого одна дитина загинула. Правоохоронці повідомили, що учениці "надивилися відео в TikTok на кшталт: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримав ініціативу заборонити застосунок. За його словами, TikTok не має механізму контролю деструктивного контенту. Він пояснив, що відповідна практика є і в інших країнах. Наприклад в Італії соцмережа заблокована для тих користувачів, чий вік неможливо точно визначити.

Як поводяться з TikTok в інших країнах?

Уже два роки як TikTok заборонено використовувати в урядових смартфонах в Естонії. Заборонено використовувати додаток на службових смартфонах у певних установах також у Німеччині.

Цілком можливо, що після нещодавніх рішень у ЄС, США та Канаді до заборони долучаться інші країни. На початку лютого міністерці юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель довелося просити вибачення за те, що вона на якийсь час встановила додаток та наразилася на шквал критики через побоювання щодо безпеки.

Натомість інші країни уже пішли й на такий кардинальний крок як цілковита заборона. На Тайвані таке рішення ухвалили минулого грудня. На острові бачать у додатку інструмент для досягнення політичної мети Пекіна встановити контроль над Тайванем. Політичне підґрунтя має також заборона додатка в Індії, де 2020 року було заборонено низку китайських програм через суперечки з північним сусідом.

Крім того, про заборону TikTok розмірковує радикальний ісламський рух "Талібан", що контролює владу в Афганістані. Там побоюються, що цей та інші подібні додатки "зводять молодь із праведного шляху".