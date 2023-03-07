Китай ответил США на требование не продавать рф оружие: "Учитываем выгоду"

Позицию Поднебесной озвучили в Министерстве иностранных дел КНР

В Китае официально отреагировали на очередной призыв Вашингтона не продавать вооружение россии, которое она потом использует против Украины. Представители китайского правительства считают призывы "сделать выбор" абсурдными, ведь США просят сохранять нейтралитет, вооружая при этом Тайвань. По словам министра иностранных дел Китая Цинь Ганя, Штатам пора перестать вмешиваться.

Детали сообщает CNN со ссылкой на пресс-конференцию МИД Китая. Во время своего выступления Гань вспомнил и о российско-украинской войне, которая больше всего беспокоит Вашингтон в контексте возможной продажи оружия России.

"Китай всегда делает свои собственные выводы и принимает независимые решения, учитывая выгоду, — подчеркнул дипломат. — Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом выбрали диалог; между раздуванием огня и снижением градуса выбрали последнее".

По его мнению, другие страны не имеют права диктовать им правила и вмешиваться во "внутренние дела".

"Почему США просят Китай не поставлять вооружение россии, когда сами продают Тайваню?" – задал риторический вопрос Цинь Гань.

Также во время своего общения с журналистами глава китайского МИД заявил, что Пекин продолжит работать над "мирным объединением" с Тайванем, хотя и "оставляет за собой право принятия всех необходимых мер". Таким образом Гань намекнул, что военное развитие этого конфликта все же возможно.

На это указывает и тот факт, что в бюджете на 2023 год Китай заложил гораздо больше денег на армию. При этом это уже третий год подряд, когда оборонная часть расходов бюджета КНР растет более чем на 7 процентов.

Интересно, что Китай продолжает официально держать "нейтралитет" — даже представи свой вариант мирного плана окончания войны в Украине.