Пора сделать выбор: в США обратились к Китаю с призывом насчет россии

Дальнейшие действия официального Пекина будут иметь серьезные последствия для международной репутации КНР

В Соединенных Штатах в очередной раз напомнили о "красных линиях" для Китая по поводу войны в Украине, призвав не поставлять россии вооружения. Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим вопросам Джон Кирби заявил, что Пекину пора определиться, кого он поддерживает на самом деле. Подобный шаг будет иметь свои последствия, в том числе насчет влияния на международную репутацию китайской республики.

Детальнее об этом Кирби рассказал в интервью "Голосу Америки". По его словам, Штаты уже неоднократно предупреждали Китай о необходимости отказа от поддержки связей с россией. И хотя о поставках оружия пока официально не сообщалось, вопрос остается в Пекине в повестке дня. Это и беспокоит американских политиков.

"Китай должен сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента России путина? Действительно ли он хочет помочь путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг", — объяснил свою позицию Джон Кирби.

Также политик добавил, что президент Китая Си Цзиньпин должен лично определиться, как его страна будет действовать в будущем по отношению к россии. Америка, как убеждает Кирби, продолжит подчеркивать необходимость "правильного выбора", который не сможет облегчить пути дальнейшее издевательство над украинским народом.

При этом он говорит, что до сих пор сохраняются признаки того, что потенциально КНР может работать над оказанием военной помощи рф.

Такие заявления весьма неоднозначно звучат на фоне того, что китайское правительство увеличило размер своего военного бюджета. Это уже в третий раз за последние годы, когда подобная статья расходов была пересмотрена Китаем в сторону роста.

Впрочем, Пекин действительно может пересмотреть свою позицию, ведь информация о вероятном соглашении с россией стала известна широкой общественности. Это разрушает общий образ КНР как "нейтрального посредника", особенно после презентации их версии "мирного плана" завершения войны в Украине.