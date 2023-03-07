Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" розповів, яку небезпеку несе відкрита конфронтація

Відносини між США та Китаєм загострюються на різних видимих та невидимих фронтах.

У Штатах збираються заборонити TikTok (це китайська платформа), причому не лише на державних пристроях, а й у принципі країни.

У неділю, 5 березня, газета The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела повідомила про нібито стурбованість Пентагону тим, що крани китайського виробництва, розташовані в морських портах по всіх США, можуть використовуватися Пекіном як інструмент для шпигунства.

Офіційні особи Сполучених Штатів постійно нагадують Китаю про "червоні лінії" з приводу російсько-української війни, закликаючи не постачати рф озброєння.

У МЗС Китаю назвали такі заклики абсурдними, нагадавши, що самі США озброюють той же Тайвань.

З того часу, як адміністрація Байдена прийшла до влади, США переключилися зі звичайних торгових воєн, які були приватними при Трампі, на війни технологічні. Заборона TikTok та всі наступні обмеження та санкції, які накладаються на Пекін, – частина боротьби за високотехнологічний сектор, за соціальні мережі, за стратегічні комунікації, інфраструктуру, логістику. За все те, що протягом найближчих десятиліть визначатиме основу нового технологічного укладу великих держав, які мають потенціал, наміри та амбіції займати ці ніші, щоб залишатися в інноваційному ядрі нової світової системи.

Те, що зараз відбувається, виводить Китай та США у стратегічне протистояння між собою. Що загрожує перейти до екзистенційного конфлікту, який може розтягнутися на багато років. І навіть перейти в збройний – у якийсь момент за певних обставин.

Для України, звісно, було б вигідно, щоб цього не сталося. Тому що гострий конфлікт між Китаєм та США зазвичай негативно відбивається на тих країнах, які є прифронтовими, геополітичними фронтирами. А Україна є саме такою, бо зараз на нашій території йде, зокрема, протистояння між Заходом та росією.

У випадку, якщо Китай піде на відкриту конфронтацію зі Сполученими Штатами, він може ухвалити рішення більш відкрито підтримувати рф – як спосіб вдарити по США та Заходу. Що, зрозуміло, негативно вплине на нас, оскільки саме ми нестимемо найбільші витрати від такого розвитку подій.

Тому, звісно, з погляду національних інтересів України було б вигідно, щоб Китай та США спробували ситуативно домовитись. Взяли паузу у своєму протистоянні. Визначили "червоні лінії" – і не виходили за них, хоч би на час війни з росією. Поки ми не залагодимо всі питання в галузі безпеки та оборони, поки не врегулюємо "російське питання".

Нам потрібна стабільна, стійка та передбачувана світова система, в якій Україна могла б планувати, розвиватись, займати певні ніші, ринки – все, що ми хотіли робити до повномасштабної війни.