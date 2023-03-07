У Китаї відповіли США на вимогу не продавати рф зброю: "Враховуємо вигоду"

Позицію Піднебесної озвучили у Міністерстві закордонних справ КНР

У Китаї офіційно відреагували на черговий заклик Вашингтона не продавати озброєння росії, яке вона потім використає проти України. Представники китайського уряду вважають заклики "зробити вибір" абсурдними, адже в США просять зберігати нейтралітет, при цьому озброюючи Тайвань. За словами міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганя, Штатам настав час перестати втручатися.

Деталі повідомляє CNN із посиланням на пресконференцію МЗС Китаю. Під час свого виступу Гань згадав і про російсько-українську війну, яка найбільше турбує Вашингтон в контексті можливого продажу зброї росії.

"Китай завжди робить свої власні висновки і приймає незалежні рішення, враховуючи вигоду, — підкреслив дипломат. — Між війною і миром ми вибрали мир; між санкціями і діалогом вибрали діалог; між роздмухуванням вогню і зниженням градусу вибрали останнє".

На його думку, інші країни не мають права диктувати їм правила і втручатися у "внутрішні справи".

"Чому США просять Китай не поставляти озброєння росії, коли самі продають Тайваню?" – риторично запитав Цінь Гань.

Також під час свого спілкування с журналістами очільник китайського МЗС заявив, що Пекін продовжить працювати над "мирним об'єднанням" із Тайванем, хоча і "залишає за собою право вжиття всіх необхідних заходів". Таким чином Гань натякнув, що військовий розвиток цього конфлікту все ж можливий.

На це вказує і той факт, що в бюджеті на 2023 рік Китай заклав набагато більше грошей на свою армію. При цьому це вже третій рік поспіль, коли оборонна частина видатків бюджету КНР зростає на понад 7 відсотків.

Цікаво, що при цьому Китай продовжує офіційно тримати "нейтралітет" — навіть презентував власний варіант мирного плану для закінчення війни в Україні.